YouTube düşük çözünürlüklü videoları AI desteğiyle “cam gibi” yapacak

YouTube, düşük çözünürlüklü içeriklerin görsel kalitesini artırmak amacıyla yapay zeka destekli bir iyileştirme aracı getiriyor.

Bu dikkat çeken yenilik, çözünürlüğü 240p ile 720p arasında olan videoları otomatik olarak 1080p HD'ye yükseltecek.

İlerleyen zamanlarda platformun kaliteyi 4K çözünürlüğe kadar yükseltmesi bekleniyor.

YouTube'un yeni özelliği, özellikle de Nvidia Shield TV'de halihazırda yer alan AI destekli yükseltme çözümlerine karşılık geliyor.

YouTube, düşük çözünürlüklü içerikler için görsel iyileştirmeler de dahil olmak üzere bir dizi güncelleme yayınladı. Platform, 1080p’den düşük çözünürlükte yüklenen videoları otomatik olarak yükseltecek.

Yapay zeka kullanılarak videolar HD çözünürlüğe dönüştürülecek. Projenin gelecek hedefleri arasında 4K yükseltme desteği de yer alıyor. Fakat elbette ki bu teknolojiye dahil olmak zorunlu olmayacak. Hem içerik oluşturucular hem de izleyiciler bu seçeneği devre dışı bırakabilecek.

Öte yandan bu yeniliğin tüm videolarda uygulanamayacağını da hatırlatmakta fayda var. Otomatik kalite iyileştirme sistemi yalnızca 240p ile 720p arasında doğal çözünürlüğe sahip videolar için geçerli olacak.

Bu özellik, kanalların veya içerik oluşturucularının 1080p standardına ulaşmak için dijital olarak yeniden düzenlediği eski içerikleri optimizasyon sürecinden hariç tutacak. Yalnızca yapay zeka iyileştirmesinden en çok yararlanabilecek videolara odaklanacak.

YouTube, Nvidia Shield TV’nin yerleşik özelliğini kopyalıyor

Şu anda bazı önde gelen akıllı televizyon ve yayın cihazı üreticisi halihazırda bu konuda çeşitli çalışmalara sahip. Örneğin Nvidia Shield TV’ler ekran boyutlarının artması ve 4K’nın standartlaşmasıyla birlikte yaygınlaşan bir teknoloji olan tescilli yapay zeka yükseltme çözümleri sunuyor.

YouTube’un bu seçeneği isteğe bağlı hale getirme kararı özellikle dikkat çekici görünüyor. Platformun daha önce çalışmalarına zorla geliştirmeler uygulandığı ve bunun görsel bozulmalara yol açtığı yönündeki şikayetleri dikkate aldığı anlaşılıyor.

YouTube’dan içerik üreticilere yönelik resmi açıklama

Bu uygulamanın önemli bir yönü, kullanıcılara sunduğu seçeneklerdir. YouTube’un içerik üreticilere yönelik resmi açıklaması bu noktayı açıkça vurguluyor:

“İçerik üreticiler, hem orijinal dosyalar hem de orijinal video çözünürlüğü olduğu gibi korunacağından, kütüphaneleri üzerinde tam kontrole sahip olacak ve bu geliştirmeleri devre dışı bırakmak için net bir seçenek sunulacak. İzleyiciler, içerik üreticilerinin videolarını orijinal yüklenen çözünürlükte izleyebilecek. Çünkü süper çözünürlük ayarlarda açıkça belirtilecek.”