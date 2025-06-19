Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Sosyal Medya

    Facebook tüm videoları Reels’e dönüştürecek

    Popüler sosyal medya platformu Facebook çok yakında tüm videoları Reels olarak dönüştürmeye başlayacak.
    • Meta yakında Facebook'taki tüm videoları "Reels" formatına dönüştürecek.
    • Reels videoları için herhangi bir süre sınırı olmayacak.
    • Kademeli bir şekilde kullanıcılara dağıtılan yenilik çok yakında herkese sunulmuş olacak.

    Bir döneme damgasını vuran Facebook son yıllarda eski popülaritesini kaybetmiş gibi görünse de aslında dünya genelinde hala kullanıcı platforma ilgi göstermeye devam ediyor. Sosyal ağın hala önemli bir kullanıcı tabanı bulunuyor.

    Teknoloji devi Meta videoların yayınlanmasını teşvik etmek ya da en azından standartlaştırmak için hizmeti güncellemeye karar verdi. Şirketten gelen bilgilere göre çok yakında platformda yayınlanan bu türdeki tüm içerikler Reels formatında kabul edilecek.

    Meta’dan Facebook için önemli yenilik

    Facebook, uygulamasının “video” bölümünü bir kez daha yeniliyor. Daha önce “Video” olarak bilinen sekme artık “Reels” olmaya başlayacak.

    Meta’ya göre bu değişiklik hem normal kullanıcıların hem de içerik oluşturucuların platformda video klipleri paylaşmasını kolaylaştırıyor.

    Daha önce kullanıcılar videolarının genellikle uygulamanın algoritması tarafından aktif olarak önerilen kısa bir klip olan “reels” mi yoksa canlı yayınlar, daha uzun formatlar ve yakın arkadaş çevresine yönelik gönderileri de içeren daha geniş bir kategori olan “video ” mu olacağına karar vererek ön bir seçim yapmak zorundaydı.

    Reels uzunluğunda sınır olmayacak

    Reels formatı başlangıçta bir dakikalık maksimum uzunlukta kısa videolar için tasarlanmıştı. Fakat Meta bu formatın sınırlarını giderek genişletti.

    Örneğin Instagram’da Reels videoları üç dakikalık maksimum uzunluğa kadar ulaşabiliyor. Facebook’taki güncelleme daha da önemli bir yenilik getiriyor.

    “Reels” uzunluğu için maksimum bir sınır olmayacak. Meta otuz saniyelik hızlı bir dikey klipten yirmi dakikayı aşan derinlemesine bir yatay bölüme kadar her uzunlukta Reels’ler oluşturmanın ve paylaşmanın mümkün olacağını açıkladı.

    Instagram’da en çok takipçisi olan hesaplar 2025 (Dünya geneli)

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Instagram’da en çok takipçisi olan hesaplar 2025 (Dünya geneli)

    Yenilik kademeli olarak kullanıcılara sunulacak

    Tüm Facebook videolarının Reels olarak ele alınacağı tarih için belirlenmiş bir tarih bulunmuyor. Meta kullanıcıların yeni yaklaşıma uyum sağlayabilmesi için önümüzdeki birkaç ay içinde değişikliği kademeli olarak yapacağını açıkladı.

    Meta’dan gelen konuya ilişkin açıklama şu şekilde oldu:

    “Facebook, her türlü videonun (kısa, uzun ve canlı) yuvası olmaya devam ediyor. Önümüzdeki aylarda bu değişiklikleri kademeli olarak küresel olarak profillere ve Sayfalara uygulayacağız.

    Böylece Facebook’ta Reels’i daha kolay bir şekilde oluşturabilir, paylaşabilir ve keşfedebilirsiniz.”

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.