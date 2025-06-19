Facebook tüm videoları Reels’e dönüştürecek

Meta yakında Facebook'taki tüm videoları "Reels" formatına dönüştürecek.

Reels videoları için herhangi bir süre sınırı olmayacak.

Kademeli bir şekilde kullanıcılara dağıtılan yenilik çok yakında herkese sunulmuş olacak.

Bir döneme damgasını vuran Facebook son yıllarda eski popülaritesini kaybetmiş gibi görünse de aslında dünya genelinde hala kullanıcı platforma ilgi göstermeye devam ediyor. Sosyal ağın hala önemli bir kullanıcı tabanı bulunuyor.

Teknoloji devi Meta videoların yayınlanmasını teşvik etmek ya da en azından standartlaştırmak için hizmeti güncellemeye karar verdi. Şirketten gelen bilgilere göre çok yakında platformda yayınlanan bu türdeki tüm içerikler Reels formatında kabul edilecek.

Meta’dan Facebook için önemli yenilik

Facebook, uygulamasının “video” bölümünü bir kez daha yeniliyor. Daha önce “Video” olarak bilinen sekme artık “Reels” olmaya başlayacak.

Meta’ya göre bu değişiklik hem normal kullanıcıların hem de içerik oluşturucuların platformda video klipleri paylaşmasını kolaylaştırıyor.

Daha önce kullanıcılar videolarının genellikle uygulamanın algoritması tarafından aktif olarak önerilen kısa bir klip olan “reels” mi yoksa canlı yayınlar, daha uzun formatlar ve yakın arkadaş çevresine yönelik gönderileri de içeren daha geniş bir kategori olan “video ” mu olacağına karar vererek ön bir seçim yapmak zorundaydı.

Reels uzunluğunda sınır olmayacak

Reels formatı başlangıçta bir dakikalık maksimum uzunlukta kısa videolar için tasarlanmıştı. Fakat Meta bu formatın sınırlarını giderek genişletti.

Örneğin Instagram’da Reels videoları üç dakikalık maksimum uzunluğa kadar ulaşabiliyor. Facebook’taki güncelleme daha da önemli bir yenilik getiriyor.

“Reels” uzunluğu için maksimum bir sınır olmayacak. Meta otuz saniyelik hızlı bir dikey klipten yirmi dakikayı aşan derinlemesine bir yatay bölüme kadar her uzunlukta Reels’ler oluşturmanın ve paylaşmanın mümkün olacağını açıkladı.

Yenilik kademeli olarak kullanıcılara sunulacak

Tüm Facebook videolarının Reels olarak ele alınacağı tarih için belirlenmiş bir tarih bulunmuyor. Meta kullanıcıların yeni yaklaşıma uyum sağlayabilmesi için önümüzdeki birkaç ay içinde değişikliği kademeli olarak yapacağını açıkladı.

Meta’dan gelen konuya ilişkin açıklama şu şekilde oldu: