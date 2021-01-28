Facebook siyasi içerikleri artık daha az gösterecek

Siyasi içerikli paylaşımlar ve siyaset ile ilgili olan dijital reklamlar her geçen gün tartışılmaya devam ederken, sosyal medya şirketleri tarafından alınan önlemler de kendini göstermeye devam ediyor.

Daha önce özellikle Twitter, Facebook gibi platformlarda siyasi içerikli dijital reklamların yayınlanması konusunda tartışmalar yaşanmış, şirketler ise bu tür reklamların çeşitli sınırlar içerisinde kalmak koşuluyla kısıtlanması için ek önlemler almaya başlamıştı. Şimdi ise Facebook bu önlemleri platformun organik tarafında yansıtmış durumda.

Facebook’un dördüncü çeyrek toplantısında açıklama yapan Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, önümüzdeki süreçte Facebook’a gelecek olan önemli değişikliklerden bahsetti. Bunlar arasında en çok dikkat çeken ise siyaset içerikli paylaşımların durumu oldu.

Her şeyin siyasileştirilmesi gibi bir trendin ortaya çıktığını ve bu durumun birçok şeyi bulandırdığını belirten Zuckerberg, kullanıcıların da bunu istemediğini ve bununla ilgili birçok geri bildirim aldıklarını belirtti.

Zuckerberg, tüm bu geri bildirimler ve tartışmalar sebebiyle Facebook’ta artık siyasi içeriklerin (haber kaynağında) daha az gösterileceğini belirtti. Ancak Facebook’un bunu tam olarak nasıl yapacağı konusunda detay vermedi. Platformdaki -özellikle seçim dönemlerinde ortaya çıkan- tansiyonu düşürmek için daha önceden alınmaya başlanan önlemlerin bir parçası olarak görülmesi gerektiği belirtildi.

Siyasi içeriklere uygulanacak filtrenin yanı sıra, Facebook’un bundan sonra kullanıcılara siyasi içerikli Facebook gruplarını önermeyeceği de belirtildi. Ancak bu kısıtlama sadece öneriler için geçerli olacak. Yani kullanıcılar yine istediği gruba ulaşıp katılım sağlayabilecek.