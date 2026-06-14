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    Gears of War: E-Day sistem gereksinimleri resmen açıklandı

    Gears of War: E-Day oyununun PC sistem gereksinimleri resmen açıklandı. Oyun 130 GB boş SSD alanı talep edecek.
    Gears of War E-Day oyunu
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    • The Coalition tarafından geliştirilen Gears of War: E-Day'in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı.
    • Oyun, görsel kalitesine kıyasla işlemci ve ekran kartı tarafında insaflı bir tutum sergiliyor.
    • Yapım, 130 GB boş alana sahip bir SSD kullanılmasını şart koşuyor.

    Gears of War: E-Day için resmi sistem gereksinimleri açıklandı. The Coalition tarafından yapılan açıklamada, oyunun bilgisayarları çok da zorlamayacak bir sistem talep edeceği doğrulanmış oldu.

    Merakla beklenen oyun 6 Ekim tarihinde piyasaya çıkacak. Unreal Engine 5 grafik motoru kullanılarak geliştirilen yapım, ilk Gears of War’da yaşanan olaylardan 14 yıl öncesini konu alacak. Serinin iki popüler karakteri Marcus Fenix ve Dom Santiago yeniden karşımıza çıkacak.

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    Gears of War: E-Day bilgisayarları çok zorlamayacak

    Oyunu çalıştırmak için minimum sistem gereksinimleri arasında AMD Ryzen 5 2600X ya da Intel Core i7-6850K / i5-10400 işlemci ve 12 GB RAM bulunuyor.

    Ekran kartı olarak ise NVIDIA GeForce RTX 5050/RTX 2060, AMD Radeon RX 6600/RX 9060 ya da Intel A580 tavsiye ediliyor. Ayrıca kurulum için 130 GB boş alan gerektiği söylenerek, özellikle de SSD kullanımı öneriliyor.

    Gears of War E-Day

    Önerilen sistem gereksinimleri AMD Ryzen 5 5600 ya da Intel Core i5-11600K işlemci ve 16 GB RAM gerektiriyor. Ekran kartı olarak NVIDIA GeForce RTX 5060 veya RTX 3060 Ti, AMD Radeon RX 6700 XT ya da RX 9060 XT ve Intel B580 gibi modeller tavsiye ediliyor.

    Gears of War: E-Day PC sistem gereksinimleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    Minimum sistem gereksinimleri
    Önerilen sistem gereksinimleri
    İşletim sistemi Windows 10 64-bit (22H 19045.7291)
    Windows 11 64-bit (25H2) veya üzeri
    İşlemci (AMD) AMD Ryzen 5 2600X
    AMD Ryzen 5 5600
    İşlemci (Intel) Intel i7-6850K / Intel i5-10400 Intel i5-11600K
    RAM 12 GB RAM 16 GB RAM
    Ekran kartı (NVIDIA) NVIDIA GeForce RTX 5050 / RTX 2060
    NVIDIA GeForce RTX 5060 / RTX 3060 Ti
    Ekran kartı (AMD) AMD Radeon RX 6600 / Radeon RX 9060
    AMD Radeon RX 6700 XT / Radeon RX 9060 XT
    Ekran kartı (Intel) Intel A580 Intel B580
    DirectX Sürüm 12 Sürüm 12
    Depolama alanı 130 GB kullanılabilir alan (SSD zorunludur)
    130 GB kullanılabilir alan (SSD zorunludur)
    Genişbant internet bağlantısı
    Genişbant internet bağlantısı
    Ses kartı Windows ile uyumlu ses aygıtı
    Windows ile uyumlu ses aygıtı

    The Coalition tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios imzasıyla yayınlanacak Gears of War: E-Day oyunu 6 Ekim 2026 tarihinde piyasaya çıkacak. Oyun şu anda Steam’de 48.99 dolardan ön siparişe açılmış durumda.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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