Forza Horizon 6’nın PS5 çıkış tarihi belli oldu, işte Türkiye fiyatı

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Playground Games, Forza Horizon 6'nın 26 Ocak 2027'de PlayStation 5 için çıkacağını duyurdu ve oyun PlayStation Store'da ön siparişe açıldı.

Oyunun ilk genişleme paketi 21 Ocak 2027'de Xbox, PC ve PS5'te aynı anda yayınlanacak, Premium Edition sahipleri PS5 sürümünü de bu tarihte oynamaya başlayabilecek.

Forza Horizon 6'nın PS5 Türkiye fiyatı Standard Edition için 2.999 TL, Deluxe Edition için 4.299 TL ve Premium Edition için 5.149 TL olarak belirlendi.

Forza Horizon 6’nın PlayStation 5 sürümü için beklenen tarih nihayet açıklandı. Playground Games, Japonya’da geçen açık dünya yarış oyununun 26 Ocak 2027 Salı günü PS5’e geleceğini 8 Ekim 2026 Perşembe günü duyurdu. Oyun, aynı duyuruyla PlayStation Store’da ön siparişe açıldı ve PS5 sürümüne ait ilk oynanış görüntüleri de yayınlandı.

Forza Horizon 6, Mayıs 2026’da Xbox Series X|S ve PC için piyasaya çıkmıştı. Oyunun PC tarafında hangi donanımı istediğini sistem gereksinimleri haberinde ele almıştık. Microsoft, PS5 sürümünü baştan beri çıkış sonrasına bırakmıştı, ancak yeni tarih bu sürümün 2026’dan 2027’ye kaydığı anlamına geliyor.

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Forza Horizon 6 PS5’e ne zaman çıkacak?

Playground Games’in yayınladığı PS5 sıkça sorulan sorular sayfasına göre oyun 26 Ocak 2027’de her ülkede yerel saatle 00.01’de oynanabilir hale gelecek. Premium Edition sahipleri ise beş gün önce, 21 Ocak’ta erken erişimle oyuna başlayabilecek. Standard ya da Deluxe Edition alanlar, ayrıca satılan Premium Upgrade paketiyle bu erken erişimi sonradan ekleyebiliyor.

Tarih, oyunun PS5 takviminde bir ertelemeye de karşılık geliyor. VGC’nin hatırlattığı gibi Playground Games, Eylül ayında PS5 sürümünün hala bu yıl içinde çıkacağını söylemişti. 26 Ocak tarihi ise resmi duyurudan önce, billbil-kun takma adlı tanınmış sızıntı kaynağı tarafından Dealabs üzerinden paylaşılmıştı.

İlk genişleme paketi 21 Ocak’ta geliyor

Duyurunun ikinci önemli parçasını oyunun ilk büyük genişleme paketi oluşturuyor. Premium Expansion adı verilen ek içerik 21 Ocak 2027’de Xbox Series X|S, PC ve PS5’te aynı anda yayınlanacak. Playground Games, paketin yeni bir bölge, yeni oynanış öğeleri ve ek araçlar getireceğini açıkladı, ancak bölgenin neresi olacağını henüz paylaşmadı.

Genişleme paketi Premium Edition, Premium Upgrade ve Expansions Bundle içinde ek ücret olmadan yer alıyor, ayrıca tek başına da satılacak. Stüdyo bunun yanında PS5 çıkışıyla birlikte tüm oyunculara ücretsiz bir içerik güncellemesi sunacağını da belirtiyor.

PS5 sürümünde neler var?

PS5 sürümünü, Forza Horizon 5’i de geçen yıl PS5’e taşıyan Panic Button geliştirdi. Çalışma Playground Games ve Turn 10 Studios ile birlikte yürütüldü. Tüm PS5 modellerinde 4K çözünürlükte 30 fps kalite modu ile 60 fps performans modu bulunuyor. Stüdyoya göre çıkış tarihini duyuran fragman da standart PS5’te, kalite modunda kaydedildi.

Oyun Xbox Series X|S ve Steam sürümleriyle çapraz oyun ve çapraz kayıt desteği sunuyor. Bu nedenle oyunu başka bir platformda oynayanlar, aynı Microsoft hesabıyla giriş yaptıkları sürece ilerlemelerini PS5’e taşıyabilecek. Öte yandan PS5’te oynamak için Microsoft hesabı bağlamak zorunlu tutuluyor, çevrim içi modlar için de PlayStation Plus üyeliği gerekiyor. DualSense’in titreşim ve tetik efektleri destekleniyor, oyunda Platin kupa da yer alıyor.

Forza Horizon 6 PS5 Türkiye fiyatı

Oyun PS5’te üç farklı sürümle satışa sunuluyor. Ön sipariş verenlere, sürüm fark etmeksizin özel ayarlı bir Ferrari J50 hediye ediliyor. Kutulu PS5 sürümü de destekleyen mağazalarda satılacak. Sürümlerin içerikleri ile uluslararası fiyatları ve PlayStation Store Türkiye fiyatları şöyle.

Sürüm İçerik Fiyat Türkiye fiyatı Standard Edition Oyun 69,99 dolar / 69,99 euro 2.999 TL Deluxe Edition Oyun, Welcome Pack, Car Pass 99,99 dolar / 99,99 euro 4.299 TL Premium Edition Oyun, 5 gün erken erişim, iki genişleme paketi, Car Pass, VIP Membership, iki araç paketi, Welcome Pack 119,99 dolar / 119,99 euro 5.149 TL

Car Pass, PS5 sürümünün çıkışında hemen kullanılabilecek 30 yeni araç içeriyor. Premium Edition’daki ikinci genişleme paketi ise yayınlandığında hesaba eklenecek. Standard ya da Deluxe sahiplerine yönelik Premium Upgrade 59,99 dolar ve 59,99 euro fiyatla satılıyor, ancak bu paketin Türkiye fiyatı PlayStation Store’da henüz görünmüyor.

PS5 sürümü ayrı bir ürün olarak satıldığı için oyunu Xbox ya da PC’de satın almış olanlar PS5’e ücretsiz geçiş hakkı elde etmiyor. Aynı kural ek paketler için de geçerli, araç paketleri ve genişlemelerin her platformda ayrıca satın alınması gerekiyor. Premium Edition’daki ek içerikler ise 26 Ocak’tan itibaren PlayStation Store’da tek tek de satın alınabilecek.