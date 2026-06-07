Tomb Raider: Legacy of Atlantis sistem gereksinimleri belli oldu

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis'in resmi PC sistem gereksinimleri açıklandı.

Oyunun bilgisayarda açılabilmesi için en az Intel Core i5-8600 ya da AMD Ryzen 5 3600 işlemci ile birlikte 16 GB RAM'e ihtiyaç duyulacak.

Görsel kaliteden ödün vermeden akıcı bir deneyim yaşamak isteyen oyuncuların ise GeForce RTX 3080 ya da Radeon RX 6800 XT tercih etmeleri gerekecek.

Oyun cihazlarda yaklaşık 80 GB'lık bir yer kaplayacak.

Crystal Dynamics ve Amazon Game Studios merakla beklenen Tomb Raider: Legacy of Atlantis oyununun sistem gereksinimleri için resmi açıklamada bulundu. Lara Croft’un kayıp kıta Atlantis’in gizemlerini çözmeye çalışacağı epik yolculuk, Unreal Engine 5 motoruyla hayata geçiriliyor.

Fakat ne yazık ki bu haber bazı oyuncular için pek de iyi olmayabilir. Zira Unreal Engine 5’in serinin yeni oyununda yüksek performanslı donanım gerektireceği anlaşılıyor. Yani maalesef her oyunsever bu yapıma erişim sağlayamayacak gibi görünüyor.

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis oynamak için güçlü donanım şart olacak

Minimum sistem gereksinimleri Önerilen sistem gereksinimleri İşletim sistemi Windows 10 / 11 (64-bit) Windows 10 / 11 (64-bit) İşlemci (CPU) Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 5 5600X Bellek (RAM) 16 GB RAM 16 GB RAM Ekran kartı (GPU) GeForce GTX 1070 8 GB / RTX 2060 Super / Radeon RX 5700 GeForce RTX 3080 / Radeon RX 6800 XT Depolama alanı 80 GB kullanılabilir alan 80 GB kullanılabilir alan

Oyunun kaliteli bir şekilde çalışması için önerilen özelliklerde, NVIDIA RTX 3080 ya da AMD Radeon RX 6800 tavsiye ediliyor. Resmi Steam sayfasında hedef çözünürlük ve kare hızı maalesef belirtilmiyor.

Tahminlere göre önerilen sistem gereksinimleri 1080p çözünürlükte “Yüksek” ayarlarda 60 FPS veya muhtemelen 1440p elde etmeyi hedefliyor.

Minimum sistem gereksinimleri ise yukarıda bahsedilen NVIDIA GTX 1070 (8GB), RTX 2060 Super ve AMD RX 5700, oyunu 1080p çözünürlükte “Minimum” ayarlarda 30 FPS’de çalıştırmak için yeterli olacak.

Oyun Unreal Engine 5 üzerine inşa edildiğinden dolayı, bu rakamların akıcı bir oyun deneyimi sağlamak için NVIDIA DLSS veya AMD FSR gibi görüntü yükseltme teknolojilerine bağlı olması çok muhtemel olarak değerlendiriliyor.

Fakat genel olarak bu pratik bir donanım zorluğu teşkil ediyor. RTX 4060 veya RTX 5060 gibi son derece popüler ve yeni donanımlar, daha yeni nesillere ait olmalarına rağmen teknik olarak RTX 3080’den daha az güçlü oldukları için zorluklarla karşılaşabilir.

Merakla beklenen Tomb Raider: Legacy of Atlantis’in 12 Şubat 2027 tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.