Efsane geri dönüyor: Crazy Taxi World Tour ilk fragmanıyla duyuruldu

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Köklü oyun serisi Crazy Taxi, yıllar sonra SEGA tarafından yeniden canlandırılıyor.

Xbox Games Showcase 2026 etkinliğinde serinin yeni oyunu Crazy Taxi: World Tour resmen duyuruldu.

Serinin orijinal yaratıcısı Kenji Kanno liderliğinde geliştirilen yapım PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC ve Nintendo Switch 2 platformlarında yayınlanacak.

Merakla beklenen oyun 2027 yılında piyasaya çıkacak.

SEGA’nın Dreamcast dönemine damgasını vuran unutulmaz arcade efsanesi Crazy Taxi yıllar sonra geri dönüyor. Xbox Games Showcase 2026 etkinliğinde sürpriz bir şekilde karşımıza çıkan serinin yeni oyunu Crazy Taxi: World Tour resmen tanıtıldı.

Efsanevi oyun serisinin hafızalardan silinmeyen The Offspring imzalı “All I Want” adlı parçası, yeni oyunun tanıtım fragmanına hoş bir şekilde eşlik ediyor. Eski oyuncular için nostaljik hisler uyandıran bu görüntüler, yeni kuşak tarafından da heyecan uyandırmış gibi görünüyor.

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Crazy Taxi: World Tour ne zaman çıkacak ve neler sunacak?

Crazy Taxi: World Tour oyunu 2027 yılında PC, PS5, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch 2 platformlarına gelecek. Oyunla ilgili ilk ipuçları ve tanıtımlar 2023 yılında ortaya çıkmıştı. Bu da uzun bir yolculuğun sonunu işaret ediyor.

Fragmanda yer alan ipuçlarına göre klasik konseptin modern, zenginleştirilmiş ve geliştirilmiş bir versiyonu oyunseverlere sunulacak. Bu versiyonda oyuncular, şehirde gerçekten çılgın yarışlarla uğraşan çılgın bir taksi şoförünün yerine geçecek.

SEGA, Crazy Taxi: World Tour’un resmi tanıtımında, “Perişan sürüş, çılgın maceralar ve bolca para zamanı! Crazy Taxi geri döndü ve dünyayı kasıp kavuruyor!” ifadelerine yer veriyor. Şirket, yeni maceranın orijinal oyunun ruhunu koruduğunu belirtiyor.

Bu adrenalin dolu yeni macerada, Axel’in çok sevdiği taksisini çalan gizemli maskeli suçluları takip etmesi konu alınacak. Dünyanın dört bir yanında ekstrem görevler gerçekleştirmeniz mümkün olacak.

2027’de çıkacak olan Crazy Taxi: World Tour, unutulmaz SEGA serisinin modern bir oyunundan bekleyeceğiniz her şeyi sunacak gibi görünüyor. Yine de kesin bir sonuç için oyunun resmi lansmanını beklememiz gerekecek.

Crazy Taxi: World Tour tanıtım fragmanı videosunu aşağıdan da izleyebilirsiniz: