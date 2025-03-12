Gibi 6. sezon fragmanında yapay zeka detayı: Samsung Ballie’ye gönderme mi?

Gibi'nin yeni sezonundan ilk fragman geldi.

Merakla beklenen komedi dizisinin 6. sezon 1. bölümü "Waffle" adlı kurgusal bir ev robotunu gözler önüne seriyor.

Bu robot akıllara Samsung'un yıllardır geliştirmekte olduğu ev robotu Ballie'yi getiriyor.

Gibi dizisi 6. sezon yeni bölümleri ile çok yakında hayranları karşısına çıkacak. Yerli dijital platform Exxen bünyesinde altında ekranlara gelecek dizi, 14 Mart Cuma günü seyircisiyle buluşacak. Merakla beklenen yeni sezon için artık geri sayım başlarken, altıncı sezonda neler göreceğimize dair yeni bilgiler de ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Gibi’nin 6. sezon tanıtım videosu sosyal medyada paylaşılmıştı. Şimdi ise Gibi 6. sezon 1. bölüm fragmanı ekranlara geldi. İlk bölüme dair önemli ipuçlarını bizlere sunan bu fragman, ana karakterlerin birlikte yaşadıkları eve yapay zeka destekli bir ev robotunun misafir olduğunu gösteriyor. Bu robot, hem işlevsel hem de görsel açıdan akıllara Samsung tarafından geliştirilen Ballie robotunu anımsatıyor.

Gibi 6. sezon 1. bölüm fragman videosu yayınlandı

Gibi’nin yeni sezonu için geri sayım başladı. 14 Mart Cuma günü seyircisiyle buluşacak dizi Yılmaz (Feyyaz Yiğit), İlkkan (Kıvanç Kılınç) ve Ersoy (Ahmet Kürşat Öçalan) karakterlerinin birlikte yaşadıkları ilginç olayları konu alıyor. Her zamanki gibi kahkaha dozu yine yüksek olacak yeni sezon, bu kez teknoloji ve yapay zekayı gündeme taşıyor.

Gibi’nin 6. sezon 1. bölüm fragmanı “Waffle” isimli bir yapay zeka tabanlı ev robotunu gözler önüne seriyor. Kurgusal bir ürün olarak karşımıza çıkan bu robot, ana karakterlerin evlerine misafir olarak bu “teknoloji harikasının” zamanla gerginlik ve tartışmalara sebep vermediğine işaret ediyor.

İlginç olan şu ki, Waffle adı verilen bu ev robotu aslında Samsung tarafından geliştirilmeye devam edilen ve yıllardır prototip olarak çalışmaları süren Ballie cihazına son derece benziyor.

Görsel açıdan Güney Koreli şirketin senelerdir çalışmalarını sürdürdüğü ürünü akıllara getiren cihaz, dizinin senaristleri olan Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi ikilisinin “yapay zeka çağına” yaptıkları eğlenceli göndermeleri barındıracak gibi görünüyor.