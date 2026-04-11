Netflix, İstanbul Hatırası dizisinin oyuncu kadrosuna 2 ismi dahil etti

Netflix Türkiye'nin yeni yerli projeleri arasında yer alan İstanbul Hatırası dizisinin hazırlık aşaması tamamlanarak sete çıkma evresine geçildi.

Nejat İşler'in başrolünü üstlendiği dizinin oyuncu kadrosuna Tansu Biçer ile Serkan Keskin de dahil oldu.

Yönetmenliğini Ahmet Oğuz'un üstlendiği yapım, Ahmet Ümit'in ünlü romanından uyarlanıyor.

Ahmet Ümit’in 2010 yılında yayımlanan ve İstanbul hakkında tarihi pek çok bilgi içeren polisiye romanı İstanbul Hatırası, dizi formatında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Komiser Nevzat ile ekibinin İstanbul’un tarihi yarımadasında işlenen gizemli bir cinayet serisinin izini sürmesini konu alan yapım için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Kurbanların avuçlarına yerleştirilen antik sikkeler ve yedi tepeye bırakılan cesetler üzerinden ilerleyen hikaye, katilin şehre dair derin bir hesaplaşma içinde olduğunu ekranlara taşıyacak. Arkeolojiye, Bizans tarihine ve bugünün dünyasındaki karanlık ilişkilere giren polislerin öyküsünün yer aldığı roman Netflix tarafından uyarlanacak.

İstanbul Hatırası dizisinin oyuncu kadrosu tecrübeli isimleri ağırlayacak

Uzun bir süredir hazırlık aşamasında olan dizinin set çalışmaları artık başlamak üzere. Gazeteci Birsen Altuntaş tarafından paylaşılan bilgilere göre projeye son olarak Leyla ile Mecnun dizisinde İsmail Abi karakteri ile tanınan Serkan Keskin’in yanı sıra Tansu Biçer de katıldı. Keskin, Demir karakterini canlandırırken Biçer ise Yekta olarak karşımıza çıkacak.

İki başarılı ismin eklenmesiyle beraber dizinin oyuncu ekibi büyük ölçüde şekillenmiş oldu.

Yönetmen koltuğunda ‘Kanıt’ ve ‘Mezarlık’ gibi sevilen projelere imza atan Ahmet Oğuz oturacak. Önceden duyurulan isimler arasında ise oldukça güçlü bir şöhretler karması göze çarpıyor. Başrolde Nevzat Başkomiser karakterine usta oyuncu Nejat İşler hayat verecek. Çekimlerine çok yakında başlanacak olan dizide ayrıca Bilal Yiğit Koçak (Ali), Simay Barlas (Zeynep), Özge Borak (Evgenia), Cem Davran (Adem), Tülin Özen (Leyla), Deniz Celiloğlu (Namık), Şerif Erol (Tarikat şeyhi) ve Hare Sürel (Güzide) rol alacak.

Türkiye pazarında hayata geçirdiği yerli yapımlara yenilerini eklemeye devam eden Netflix, İstanbul Hatırası uyarlaması ile izleyicilere son derece iddialı bir seyir deneyimi vaat edecek.