Epic Games Store, 375 TL değerindeki iki oyunu ücretsiz veriyor

Oyun dünyasının dev isimlerinden biri olan Epic Games Store, her hafta düzenlediği ücretsiz oyun kampanyasıyla oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Perşembe günleri başlayan ve bir sonraki haftaya kadar devam eden bu kampanya sayesinde oyuncular, her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak deneyimleme şansı yakalarken, aynı zamanda cüzdanlarını da rahatlatma şansı buluyor.

Dijital oyun platformu, oyuncular tarafından dört gözle beklenen kampanyasına bu hafta da devam etti. Epic Games Store toplam değeri 375 TL’ye denk gelen oyunlar ile karşımıza çıktı. Normal şartlarda 299 TL’ye satılan Black Book ile 75 TL’ye satılan Dodo Peak adlı iki yapım, 24 Ağustos 2023 tarihine kadar Epic Games’te bedava oldu.

Macera temalı Black Book ücretsiz olarak indirilebilir

Morteshka Stüdyosu tarafından geliştirilen ve HypeTrain Digital tarafından yayınlanan Black Book, klasik bir rol yapma oyunu deneyimi sunuyor. Oyuncular, Slav mitolojisine dayanan zengin ve karanlık bir hikayeyi keşfederken, büyülü güçleri kullanarak çeşitli bulmacaları çözmeye çalışıyor. Tarihsel ve mitolojik unsurların birleştiği bu oyun, oyunculara derin bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Black Book oyunu, 24 Ağustos tarihine kadar ücretsiz olarak indirilebilir halde olacak.

Black Book sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7

Windows 7 İşlemci: Intel Core 2 Duo

Intel Core 2 Duo Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Ekran Kartı: DirectX 11 uyumlu ekran kartı (en az 512 MB bellek ile tümleşik veya paylaşımsız)

DirectX 11 uyumlu ekran kartı (en az 512 MB bellek ile tümleşik veya paylaşımsız) Depolama: 4 GB

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10

Windows 7, 8, 10 İşlemci: Intel Core i7 veya AMD 1800 eş değeri

Intel Core i7 veya AMD 1800 eş değeri Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1060 veya eş değeri

Dodo Peak de bedava oldu

Eğlenceli ve renkli grafiklere sahip bir platform oyunu olarak bizleri karşılayan Dodo Peak’te oyuncular, sevimli dodo kuşları ile dağın zirvesine ulaşmaya çalışırken, çeşitli engelleri aşmaları gerekiyor. Oyunun keyifli atmosferi ve zorlu seviyeleri, oyun severleri ekran başına kilitlemeye adeta davet ediyor.

Nintendo Switch, iOS, macOS ve Windows platformlarını destekleyen Dodo Peak, ilk olarak 12 Eylül 2019 tarihinde piyasaya sürüldü. Epic Games Store ücretsiz oyun kampanyası kapsamına sokulan oyun, 24 Ağustos tarihine kadar bedava indirilebilir olacak.

Dodo Peak sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit)

Windows 7 (64-bit) İşlemci: 2.5 GHz

2.5 GHz Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 760, AMD Radeon R7 270X

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit), Windows 11 (64-bit)

Windows 10 (64-bit), Windows 11 (64-bit) İşlemci: 3.0 GHz

3.0 GHz Bellek: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 483

Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyunları olan Dodo Peak ve Black Book, Perşembe günden itibaren bir hafta boyunca ücretsiz olarak indirilebilir. Oyun severlerin Epic Games Store’un sunduğu bu avantajlı fırsatı kaçırmamak için acele etmelerinde fayda var. Ücretsiz oyun kampanyası sayesinde, oyun koleksiyonunuzu zenginleştirirken aynı zamanda cüzdanınızı da koruyabilirsiniz.

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