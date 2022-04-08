LEGO ve Epic Games’ten çocuklara özel metaverse projesi

Her geçen gün yeni bir metaverse projesi duyduğumuz şu günlerde, çocukların güvenliği ve sağlığı konusundaki kaygılar da artmaya devam ediyor. Özellikle önemli bir özelliği olarak anonimliğin ön planda olduğu metaverse projeleri, anne babaların bu konudaki haklı endişelerine sebebiyet veriyor. Ancak bu konuda da yeni projelerin gün yüzüne çıkmaya başladığını söylemek mümkün.

Sektörün iki önemli devi olan LEGO ve Epic Games, çocuklara yönelik yeni bir metaverse projesi üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Projenin adı ya da teknik detayları ile ilgili henüz çok fazla bilgi verilmese de, yeni projenin Roblox gibi bir platform olacağı ve bu konuda rekabeti arttıracağı ön görülüyor. Ancak Roblox’un yarattığı güvenlik endişelerinin bu iki devin bir araya gelerek oluşturacağı yeni metaverse projesinde olmayacağı ifade ediliyor.

Epic Games’in resmi sitesinde yapılan duyuruya göre, çocuklara yönelik bu yeni metaverse projesi tamamen aile-dostu bir yapıya sahip olacak. Yeni proje, çocuklara üretkenliklerini arttıran araçlara erişim imkanı verecek ve güvenli bir alan içerisinde oyun oynama imkanı sunacak.

Çocuklara özel bu yeni metaverse projesinde üç ana prensibe özellikle dikkat edilecek:

Güvenlik ve sağlığı önceliklendirerek çocukların güvenli bir şekilde oyun oynama hakkı sağlanacak,

İlgi alanları dikkat edilerek çocukların gizliliği korunacak,

Dijital deneyimlerini kontrol altında tutmalarını sağlayacak araçlar ile çocuklara ve yetişkinlere yetki verilecek.

Oyun ve yaratıcılık sektörünün önemli iki ismi olan LEGO ve Epic Games arasındaki bu iş birliğinin, özellikle güvenlik, gizlilik ve sağlık konusunda endişelerin arttığı şu günlerde çözümün bir parçası olacağı tahmin ediliyor. Projenin ne zaman piyasaya sürüleceği ise henüz belli değil.