Unreal Engine 6 ilk kez Rocket League üzerinden tanıtıldı

Paris’te düzenlenen Rocket League Championship Series Paris Major turnuvasında Unreal Engine 6 tanıtıldı.

Yeni nesil oyun motorunun fütüristik grafik yetenekleri kısa sürede dünya çapında büyük bir ilgi uyandırdı.

2015'teki çıkışından bu yana Unreal Engine 3 altyapısını kullanan Rocket League, bu devasa güncellemeyle beraber doğrudan en yeni nesil motora geçecek.

Epic Games, Rocket League Paris Majors etkinliğinde Unreal Engine 6 için ilk tanıtım videosunu yayınladı. Bir dakikadan kısa süren video, popüler oyununun çok daha gerçekçi bir versiyonunu ortaya koyuyor.

Uzun süredir sektörde fısıltılar eşliğinde konuşuln yeni nesil oyun motoru şimdiden büyük bir heyecan yarattı. Bununla birlikte Unreal Engine 6’yı arkasına alan yenilenmiş Rocket League de ilk kez halka açık bir şekilde sergilendi.

Unreal Engine 6’nın ilk detayları ortaya çıktı

Kısa tanıtım videosunda oyun içi görüntüler ve neredeyse fotogerçekçi dokulara sahip yenilenmiş araç modelleri sergilendi. Tanıtım videosunda efsanevi Octane otomobili öne çıkarılarak turbo paletlerindeki yeni görsel efektler gösterildi. Ayrıca boya özelleştirmelerinde önemli iyileştirmeler ve oyunun atölyesinde doğrudan bulunan yepyeni parçalar da tanıtıldı.

Tüm bu estetik yeniden tasarım, klasik oyunu PlayStation 6 ve Xbox Helix gibi piyasadaki gelecekteki ev konsollarının talep ettiği görsel standartlara yaklaştırmayı amaçlıyor. Yazılım mühendisliğinin perde arkasında ise Unreal Engine 6, önceki sürümün gidişatını olumsuz etkileyen bilgisayarlardaki ciddi optimizasyon sorunlarını çözmeyi vaat ediyor.

Oyun motoru sahibinin yeni araç setinin temel amacı, tek iş parçacıklı simülasyonun kronik engelini ortadan kaldırmak olarak vurgulanıyor. Bu teknoloji, yerel çok iş parçacıklı simülasyona doğru büyük bir geçiş sağlayacak. Bu gelişme, makinelerin oyun fiziği ve mantık görevlerini birden fazla işlemci çekirdeğine tamamen güvenli bir şekilde dağıtmasına olanak tanıyacak.

Güncelleme için henüz kesin bir tarih verilmemiş olsa da sürpriz tanıtım videosu planların öne alındığını gösteriyor. Daha önce Epic Games, ilk halka açık testlerin 2027’de başlayacağını tahmin ediyordu. Markanın geçmiş döngülerine bakıldığında, geliştiricilerin ilk test sürümlerine beklenenden daha erken erişebilecekleri tahmin ediliyor.

Son olarak Epic Games’in Unreal Engine 6 tanıtım videosunu aşağıdan da izleyebilirsiniz: