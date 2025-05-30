Apple yeniden iPhone’lara kapasitif düğme getirebilir

Apple, iPhone'lar için önemli bir yenilik sunmaya hazırlanıyor.

Söylentilere göre şirket yakında iPhone, iPad ve Apple Watch'lara kapasitif düğmeler getirecek.

iPhone 17 ailesinde gelmesi beklenmeyen bu yeniliğin ilerleyen yıllarda karşımıza çıkacağı konuşuluyor.

Teknoloji devi Apple iddialara göre iPhone, iPad ve Apple Watch cihazlarına yeniden kapasitif düğmeler yerleştirmek için bir proje üzerinde çalışıyor. Bu dikkat çeken fikir, mevcut mekanik ses kontrolü, kısayol ve ekran kilidi parçalarının yerini alacak. Aynı zamanda cihazlar, fiziksel bir parçanın sıkılması hissini taklit etmek için küçük titreşimler özelliğine sahip olacak.

Ortaya çıkan bu gelişme, Instant Digital tarafından paylaşıldı. Söylentilere göre yeni tuşların iPhone 17’ye gelmesi beklenmiyor. Şirketin henüz istediği sonuçları elde edememesi nedeniyle bu yeniliğin erteleneceği, gelecekte bir iPhone modelinde karşımıza çıkacağı tahmin ediliyor.

Apple uzun süredir kapasitif düğme iddialarıyla gündeme geliyor

Mekanik parçaları sabit düğmelerle değiştirmek Apple’ın uzun zamandır planladığı bir şeymiş gibi görünüyor. Bu değişime yönelik çalışmaların dahili adı “Project Bongo” olarak biliniyor.

2022 yılından bu yana gelen haberler, bunun henüz doğrulanmamış olan iPhone 15‘in lansmanında gerçekleşebileceğini gösteriyordu. Daha sonra iPhone 16 bu değişimi almaya aday olarak ortaya çıktı. Fakat mekanik tuşlar orada kaldı.

Son olarak Çinli kaynaklar, şirketin yalnızca proje üzerinde çalışmaya devam etmediğini, aynı zamanda bunu iPad ve Apple Watch gibi diğer ürün gruplarına da getirmeyi planladığını öne sürüyor.

MacRumors, kaynakların değişikliğin yapılmamasının nedenleri olarak tatmin edici olmayan sonuçlar ve yüksek donanım arıza oranlarına işaret ettiğini belirtiyor. Instant Digital, Apple’ın düğmelerin basıldığında düzgün tepki vermesini sağlamakta zorluk çektiğini ve şirketin bu zorluğun boyutunu hafife aldığını öne sürüyor.

Apple kapasitif tuşların cihazın yapısına tamamen entegre olmasına rağmen, kullanıcının sert bir yüzeye basıyormuş gibi hissetmesini istemiyor. Cihazın titreşim yapması düşünülüyor. Fakat bu da beklenenden daha zor oluyor.

Son “tuşlu” iPhone’ların kapasitif teknolojiye sahip olduğunu hatırlatmakta fayda var. Ana ekran tuşu basıldığında batmıyordu. Fakat akıllı telefon bu hissiyatı hafif bir titremeyle yaratıyordu. Söylentilere göre şirket yeniden bu teknolojiyi kullanıcılarıyla buluşturmayı düşünüyor.