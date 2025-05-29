Elon Musk, Donald Trump hükümetinden ayrıldığını açıkladı

Elon Musk'ın Trump kabinesindeki görevi kısa sürdü.

Milyarder iş insanı, bir seneyi doldurmadan koltuğundaki görevine veda etti.

Musk'ın Hükümet Verimliliği Bakanlığı'ndaki (DOGE) göreve vedası resmen doğrulandı.

Milyarder iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın hükümetinden ayrıldığını resmi olarak duyurdu. Tecrübeli yönetici, “Özel Hükümet Çalışanı” pozisyonunda bulunduğu Hükümet Verimliliği Bakanlığı’ndaki (DOGE) tartışmalı görevine noktayı koydu.

Musk’ın bu dikkat çeken kararı, mevcut yönetimin desteklediği “One Big Beautiful Bill” bütçe tasarısına yönelik duyulan memnuniyetsizlikten kaynaklandı. Milyarder iş insanına göre bu teklif, kendisinin iktidara gelmesinin gerekçesi olan kemer sıkma ve verimlilik vaatleriyle çelişiyor.

Elon Musk neden hükümetteki görevinden ayrıldı?

Reuters’ın haberine göre Musk’ın DOGE’den ayrılığı, federal açığı milyarlarca dolar artıracak ve ekibinin desteklediği kamu harcamalarını azaltma çabalarını boşa çıkaracak yeni bütçe teklifinin kamuoyunda eleştirilmesinin ardından resmileşti.

Aslında bir süredir basında Elon Musk’ın hükümetteki görevinden ayrılacağına ilişkin çeşitli dedikodular ortalıkta dolaşıyordu. Musk da geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada bu iddiaları doğrulamış ve 30 Mayıs’tan sonra görevi devretmeyi düşündüğünü dile getirmişti. Beklenen ayrılık biraz da erken gerçekleşti.

Elon Musk, X platformunda yaptığı bir paylaşımda şunları söyledi:

“Özel Hükümet Çalışanı olarak görev sürem sona ererken, israfı azaltma fırsatı verdiği için Sayın Donald Trump’a teşekkür etmek istiyorum. DOGE misyonu zamanla hükümet çapında bir yaşam biçimi haline geldikçe daha da güçlenecektir.”

Hükümet sözcülerinden doğrulama geldi

Elon Musk, Donald Trump’ın kendisini 2024’te Hükümet Verimliliği Ofisi’nin başına getirmesiyle resmen göreve atandığından bu yana kamu hizmetlerinde köklü kesintiler, USAID gibi kurumların kapatılması ve kurumsal çeşitlilik politikalarının sonlandırılması gibi önerilerde bulundu.

Bu önlemler Trump tabanında coşkuyla, fakat Kongre ve kamuoyunda ise tepkiyle karşılaştı. Trump ayrıca Musk’ın TikTok’u satın alması için kapıyı açtı. Bu stratejik hamle, milyarder yöneticinin siyasi gücü ile ticari çıkarları arasındaki yakınlığa dair tartışmayı daha da yoğunlaştırdı.

Musk’ın ayrılığı hükümet sözcüleri tarafından doğrulandı. Cumhuriyetçi Parti içinde bazı milletvekilleri iş insanının cesaretini överken, bazıları da onu kritik bir anda muhafazakar siyasi projeyi terk etmekle suçladı.

Özellikle de teknolojiyle bağlantılı iş sektörlerinde bu karar, Musk’ın Tesla’nın kendisine 56 milyar dolar ödenmesini engelleyen yasaları tersine çevirme çabaları da dahil olmak üzere birçok tartışmanın ardından imajını koruma girişimi olarak görüldü.

Musk, hükümetle resmen bağlarını koparmasına rağmen “diğer alanlarda verimlilik ve bireysel özgürlük için çalışmaya devam edeceğini” dile getirdi. Piyasa kaynakları, kararın milyarderin şirketleriyle yapılan devlet sözleşmelerini doğrudan etkilemediğini, ama gelecekteki ihaleleri ve iş birliği projelerini etkileyebileceğini belirtiyor.