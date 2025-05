Milyonlarca dolarlık anlaşma: Grok AI artık Telegram’a geliyor

Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, popüler mesajlaşma uygulaması Telegram ile önemli bir işbirliğine imza atıyor. Anlaşmanın odak noktası, Grok AI sohbet robotunun WhatsApp rakibi sevilen uygulamaya entegre edilmesi yönünde oluyor.

Telegram için bu ortaklık, 300 milyon dolar gelir ve mesajlaşma platformu üzerinden etkinleştirilen xAI abonelik gelirinin yüzde 50’si anlamına geliyor. Bu stratejik ortaklık, anlaşmanın önemini vurgulayan bir gelir paylaşım mekanizmasını öne çıkarıyor.

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov da bu ortaklığı X üzerinden yayınladığı bir mesajla kutladı. Durov’un sözleri, Grok AI’ın Telegram’ın bir milyardan fazla kullanıcısı olan geniş kitleye yayılmasına olan güveni ortaya koyuyor:

Telegram and xAI have agreed to a 1-year partnership to distribute Grok to Telegram’s billion+ users and integrate it into its apps. Telegram will receive $300M in cash and equity from xAI, plus 50% of revenue from xAI subscriptions sold via Telegram. Together, we win! ❤️📈🏆 pic.twitter.com/JxTNQr4MTy

— Pavel Durov (@durov) May 28, 2025