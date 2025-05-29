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    Milyonlarca dolarlık anlaşma: Grok AI artık Telegram’a geliyor

    Elon Musk ve Pavel Durov arasında milyonlarca dolarlık anlaşma sağlandı. Grok AI sohbet robotu artık Telegram platformuna geliyor.
    • xAI, Grok sohbet robotunu Telegram uygulamasına entegre ediyor.
    • Elon Musk ve Pavel Durov arasında milyonlarca dolarlık bir anlaşma sağlandı.
    • Güçlerini birleştiren iki teknoloji devi, yapay zekayı popüler mesajlaşma uygulamasına taşıyor.

    Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, popüler mesajlaşma uygulaması Telegram ile önemli bir işbirliğine imza atıyor. Anlaşmanın odak noktası, Grok AI sohbet robotunun WhatsApp rakibi sevilen uygulamaya entegre edilmesi yönünde oluyor.

    Telegram için bu ortaklık, 300 milyon dolar gelir ve mesajlaşma platformu üzerinden etkinleştirilen xAI abonelik gelirinin yüzde 50’si anlamına geliyor. Bu stratejik ortaklık, anlaşmanın önemini vurgulayan bir gelir paylaşım mekanizmasını öne çıkarıyor.

    Telegram lideri Pavel Durov’dan ilk açıklama geldi

    Telegram’ın kurucusu Pavel Durov da bu ortaklığı X üzerinden yayınladığı bir mesajla kutladı. Durov’un sözleri, Grok AI’ın Telegram’ın bir milyardan fazla kullanıcısı olan geniş kitleye yayılmasına olan güveni ortaya koyuyor:

    “Telegram ve xAI, Grok’u Telegram’ın milyarlarca kullanıcısına dağıtmak ve uygulamalarına entegre etmek için 1 yıllık bir ortaklık konusunda anlaştı. Telegram, xAI’dan 300 milyon dolar nakit ve öz sermaye, ayrıca Telegram üzerinden satılan xAI aboneliklerinden elde edilen gelirin %50’sini alacak. Birlikte kazanacağız!”

    Durov ayrıca uygulamanın fonksiyonlarına sohbet robotu entegrasyonundan da bahsediyor. Bu eklentinin yapay zekanın etkileşimlerde daha hızlı olmasını sağlayabileceğini aktarıyor.

    Tecrübeli yönetici, Telegram’ın abonelik gelirlerinden elde edilen payın yanı sıra nakit ve xAI hissesi şeklinde mutabık kalınan tutardan faydalanacağını belirtti. Her iki şirketin de dijital dünyadaki ayak izlerini büyütmeyi hedeflediğini belirterek, karşılıklı başarı öngörüyor.

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    Grok AI rekabetin dozunu artırıyor

    Grok AI sohbet robotu şu anda OpenAI’nin ChatGPT’si, Google’ın Gemini’si ve Anthropic’in Claude’u gibi diğer yerleşik sohbet robotlarını ve genişletilmiş dil modellerini içeren rekabetçi bir arenaya giriyor.

    Ortaya çıkan son haberlere göre Grok, ABD Enerji Bakanlığı tarafından da veri analizi amaçlı kullanılıyor ve basit bir sohbetin ötesine geçen bir esneklik sergiliyor.

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    Microsoft ayrıca bu ayın başlarında Grok AI modelini Azure AI Foundry platformuna dahil etmeyi planladığını duyurdu. Bu girişim, geliştiriciler ve işletmeler tarafından kullanılabilirliğini ve erişimini artıracaktır. xAI ayrıca Tennessee eyaletinin Memphis şehrinin yakınlarında dünyanın en gelişmiş yapay zeka eğitim merkezlerinden birini inşa ediyor.

    Şirketin yapay zeka geliştirmeye ve dünya standartlarında altyapı oluşturmaya olan bağlılığının bir göstergesi olarak tesiste bir milyon adet son nesil NVIDIA Blackwell GPU ünitesi yer alacak.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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