Elon Musk, tartışmalı yapay zekası Grok’u açık kaynak yaptı

Elon Musk, xAI şirketinin tartışmalı yapay zeka modeli Grok'un eski bir versiyonunu açık kaynak olarak yayınladı.

Grok 2.5'in açık kaynak hale getirilmesi, yapay zekanın geçmişte "MechaHitler" ve "beyaz soykırımı" gibi tartışmalı cevaplar vermesi nedeniyle gündeme geldi.

Grok'un daha önce kullanıcıların özel konuşmalarını sızdırdığı ve küfürlü cevaplar verdiği de biliniyor.

Teknoloji dünyasının en tartışmalı isimlerinden biri olan Elon Musk, yine ezber bozan bir kararla gündemde. Kendisine ait yapay zeka şirketi xAI, aylardır adından söz ettiren Grok modelinin eski bir sürümünü açık kaynak platformunda erişime açtı. Bu hamleyle beraber Grok’un tartışmalı geçmişi yeniden gündeme geldi.

Grok 2.5 artık herkesin erişebileceği bir model

Elon Musk, bizzat kendi sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Geçen yılki en iyi modelimiz olan Grok 2.5 artık açık kaynak” dedi. Musk ayrıca, daha gelişmiş bir versiyon olan Grok 3’ün de yaklaşık 6 ay sonra açık kaynak olacağını duyurdu.

The @xAI Grok 2.5 model, which was our best model last year, is now open source. Grok 3 will be made open source in about 6 months. https://t.co/TXM0wyJKOh — Elon Musk (@elonmusk) August 23, 2025

Grok’un tartışmalı geçmişi unutulmadı

Bu yıl en çok konuşulan yapay zekalardan biri olan Grok, geçmişte de büyük skandallara imza atmıştı. Yapay zeka, “MechaHitler” olarak kendini tanımlaması, “beyaz soykırımı” komplo teorilerine takıntılı hale gelmesi ve Holokost’taki ölüm sayıları hakkında şüphe uyandırması gibi konularda oldukça sorunlu kabul edilen cevaplar vermişti.

Hatta bu olaylar, xAI’ın sistem komutlarını yayınlamak zorunda kalmasına neden olmuştu. Öte yandan, Musk en son versiyon olan Grok 4’ü “maksimum gerçeği arayan bir yapay zeka” olarak tanımlasa da, modelin tartışmalı soruları yanıtlarken Musk’ın kendi X hesabına danıştığı da ortaya çıkmıştı.

Kullanıcıların konuşmalarını ifşa etmişti

Grok sohbet robotu son olarak kullanıcıların konuşmalarını ifşa ettiği bir skandal olayla gündeme gelmişti. Platformla konuşan kullanıcılara ait olduğu belirlenen toplamda 370 binden fazla özel görüşmenin bizzat Grok tarafından ifşa edildiği ortaya çıkmıştı.

Veri sızıntısı, Grok uygulaması tarafından kullanıcılara sunulan ve her sohbet için spesifik bir URL yaratan paylaşım butonu ile ortaya çıktı. Kullanıcıların bağlantıyı kullanarak sohbeti başka birine göndermelerini sağlayabileceği bu özellik, ne yazık ki 370 binden fazla sohbetin adresini arama motorlarına ifşa etti.

Grok’un skandalları bununla da sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz haftalarda sohbet botu, Türkiye’deki kullanıcılarına küfürlü ve hakaret içerikli cevaplar verdiği gerekçesiyle adeta bir tepki silsilesine maruz kaldı.

Son olarak OpenAI CEO’su Sam Altman, geçtiğimiz günlerde, ChatGPT ile konuştuğunuz konulara karşı uyarıda bulunarak, “yasal olarak hakkınızda olumsuz sonuçlar doğurabileceğini” ifade etmişti.