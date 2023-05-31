Theranos adlı sağlık teknolojileri şirketinin kurucusu ve eski CEO’su olan Elizabeth Holmes, kan testlerini daha hızlı, daha ucuz ve daha erişilebilir hale getirecek bir cihaz geliştirme vaatleriyle kısa sürede Silikon Vadisi’nin en güçlü figürleri arasında yerleşmişti. Şirket, bir damla kanla yüzlerce tıbbi test yapma yeteneğine sahip olan Edison dalı cihazıyla büyük dikkat topladı. Holmes bu cihazın dünya genelinde sağlık hizmetlerinde devrim yaratacağını öne sürdü. Fakat 2015 yılında bu iddiaların büyük ölçüde yanıltıcı olduğu ortaya çıktı. Sunulan kanıtlar, cihazın istikrarlı sonuçlar vermediğini ve başarısız olduğunu gözler önüne serdi.

2018 yılında federal dolandırıcılık suçlamaları ile karşı karşıya kalan Holmes, 2019’da ise davanın ilk duruşmasına çıktı. 2021’de tamamlanan davada suçlu bulunup hüküm giyen girişimci, 11 farklı suçtan ceza aldı. Holmes bugün 11 yıllık hapis cezasının ilk günü için cezaevine girdi.

Theranos kurucusu Elizabeth Holmes hapse girdi

Teknoloji dünyasında sansasyon etkisi yaratan Theranos’un kurucusu Elizabeth Holmes, 11 yıl hapis cezası aldı. Daha önce Steve Jobs’a kıyasla, bugün ABD’nin Teksas eyaletinde, Houston yakınlarındaki küçük bir kasaba olan Bryan’daki asgari güvenlikli bir cezaevine gönderildi. Kefaleti ödeyen ve mahkemelerde “haksız muamele gördüğü için” şikayet ettikten sonra serbest kaldı. Ceza, hem iş kadınına özel nedenlerden dolayı hem de COVID-19 salgınının hızla yayılmaya devam etmesi sebebiyle birkaç kez ertelendi.

Mayıs ayının ortalarında ise mahkemede ilk mahkumiyete itiraz değerlendirilirken, kefaletle serbest kalma talebine ise ret cevabı verildi. Yüksek güvenlikli bir hapishanede cezasını çekecek olan Holmes, bugün 500 ila 700 mahkumun yer aldığı cezaevine götürüldü. Holmes’ün hapishaneye gelişi, mahremiyet endişelerini gerekçe göstererek, hapsedilmesi ile ilgili daha fazla ayrıntı vermeyi reddeden Federal Hapishaneler Bürosu tarafından doğrulandı.

BBC’nin haberine göre Elizabeth Holmes’ün Teksas’ta yatacağı hapishane, 37 dönümlük geniş bir araziden oluşuyor. Orada yer alan mahkumların ise çoğunlukla şiddet içermeyen suçlardan hapse girdiği veya beyaz yakalı suçluların bulunduğu biliniyor.

Elizabeth Holmes, yasal temyiz başvurusunu mahkemeye ilettikten sonra hapishaneye girmemek için uzun bir mücadele göstermişti. Öte yandan avukatlar, biri üç aylık olmak üzere iki çocuğuna bakma konusunda Holmes’ün özgür kalması gerektiğini savundu. Ancak hapishanede annelerin çocuklarını kucaklarına almalarına ve bebeklerini emzirmelerine izin verildiğinin altı çizildi. Holmes, teknoloji dünyasında dolandırıcılık suçlamasıyla hapse giren nadir isimlerden biri olarak Silikon Vadisi tarihine son derece kötü bir imajla geçti.