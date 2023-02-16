El Salvador, ABD’de Bitcoin Büyükelçiliği açıyor

Dünyanın en popüler kripto para birimi olarak kabul edilen Bitcoin (BTC) gitgide daha fazla ülkeyi birbirine bağlamaya devam ediyor. 2021 yılında Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak benimsemeye başlayan Orta Amerika ülkesi El Salvador, Amerika Birleşik Devletleri’nde bir Bitcoin Büyükelçiliği açmayı planlıyor.

Bitcoin’i yasal ödeme aracı haline getirerek dünyada bir ilke imza atan El Salvador, pek çok kişi için oldukça riskli görülen bu kararının arkasında durmaya devam ediyor. Hükümet, Teksas eyaleti ile yeni bir ortaklık kurarak Bitcoin stratejisini genişletmeyi amaçlıyor. Hükümetler arası iş birliği, kripto para biriminin insanlar arasında daha kolay benimsenmesini teşvik etmek adına yeni ortak projeler başlatmak üzere faaliyet gösterecek.

El Salvador, Bitcoin Büyükelçiliği fikrini genişletiyor

El Salvador’un ABD Büyükelçisi Milena Mayorga, sosyal medya platformu Twitter üzerinden önemli bir açıklama ile karşımıza çıktı. Mayorga’nın dikkat toplayan açıklaması şu şekilde oldu: “Teksas Dışişleri Bakan Yardımcısı Joe Esparza ile yaptığım görüşmede, ikinci Bitcoin Elçiliğimizin açılışını, ticari ve ekonomik takas projelerinin geliştirilmesini tartıştık.”

El estado de Texas, nuestro nuevo aliado. En mi encuentro con el Secretario Adjunto del Gobierno de Texas, Joe Esparza @TXsecofstate, abordamos la apertura de la segunda Embajada #Bitcoin y de ampliar los proyectos de intercambios comerciales y económicos. 🇺🇸🤝🇸🇻 pic.twitter.com/NcmOjeadl6 — Milena Mayorga (@MilenaMayorga) February 14, 2023

ABD’de Bitcoin Büyükelçiliği oluşturmak isteyen El Salvador yönetimi, blok zinciri endüstrisini genişletmek için bir ana plan oluşturulması çağrısında bulunan yeni bir yasa teklif etmeyi düşündüklerine dair son raporlar arasında açıklandı. Bu girişim ile birlikte yönetim, daha sorunsuz bir Bitcoin ticareti ve diğer benzer hizmetleri sunarak güney eyaletini ülkenin kripto sermayesine dönüştürmeyi amaçlıyor.

El Salvador’un son dönemlerde ağırlık göstermeye başladığı Bitcoin Büyükelçiliği fikri, halihazırda en popüler kripto para birimi BTC’yi benimseyen ülkeler arasında ittifaklar oluşturmak gibi yeni projelerin geliştirilmesinde ülkeler arasındaki iş birliğinin temellerini atacak.

Bunun için El Salvador’un Teksas’ı seçmesinin ise bazı özel sebepleri bulunduğu tahmin ediliyor. Ticaret yasalarını blockchain yeniliğine ve dijital varlıklara daha iyi uyarlamayı amaçlayan yasal çerçevelere sahip olan ABD eyaleti, aynı zamanda Riot Blockchain, Core Scientific ve Genesis Digital Assets gibi Kuzey Amerika bölgesinin en büyük Bitcoin madenciliği şirketlerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor.

El Salvador, ilk Bitcoin Büyükelçiliğini geçen yılın ekim ayında kurmuştu. İsviçre’nin Lugano kentinde açılan elçilik ile beraber iki ülke, kripto parayla ilgili eğitim ve araştırma girişimlerinde iş birliğini teşvik ederek kalıcı bir hükümet varlığı oluşturmak için çalışmalara başladı.

Bitcoin son 6 ayın zirvesine çıktı

Popüler kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte büyük bir ivme yakaladı. Keskin bir sıçrama ile BTC fiyatı yaklaşık yüzde 12’lik artışla 24.708 doları gördü. Bir gün içinde BTC’nin piyasaya değerinin 475 milyar dolara yükseldiği kayıtlara geçti.

Her zaman olduğu gibi Bitcoin’in yükselişi, tüm büyük kripto para birimlerinin oranlarını da artırdı. Ethereum son 24 saatte yüzde 9,05 değer kazanarak 1.689 doları gördü. ETH’nin piyasaya değeri 206 milyar dolar oldu. Avalanche ve Solana gibi diğer kripto para birimlerinin değerleri ise yaklaşık yüzde 10 oranında artış yaşadı.