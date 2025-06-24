Ekran altı kameralı iPhone modeli 2030’dan önce gelmeyecek

Ekran altı kameralı ilk iPhone'un 2030 yılından önce gelmeyeceği iddia ediliyor.

Daha önceki raporlar, iPhone 18 Pro serisinde bu yeniliğin geleceğini bizlere sunsa da son iddialar bu dedikodularla tamamen çelişiyor.

Apple, ekran altı kamera teknolojisini yeterince iyi bir noktaya getirmeden son kullanıcıyla buluşturmayı düşünmüyor.

Teknoloji devi Apple’ın iPhone cihazlarının ön kamerasını ve Face ID sensörlerini 5 yıl daha görünür tutması bekleniyor. En azından üreticinin gelecekteki cihazlarıyla ilgili yakın tarihli bir sızıntı, şirketin bu konuda pek de acele etmek istemediğini bizlere gösteriyor. Yani panelin altında bu bileşene sahip bir model 2030’dan önce uygulanmayacak.

Ön lens için herhangi bir çentik veya delik türü olmayan bir tasarımın uygulanması, yavaş bir değişim ve teknolojik evrim sürecinden geçecek bir şey olarak ele alınıyor. Aslında Samsung gibi rakiplerinden bazı Android telefonlar cihazlarında bu tür bir tasarıma sahip. Apple ise Dinamik Ada tasarımını evrimleştirerek aşama kaydetmeye çalışıyor.

Apple ekran altı kamera için pek de acele etmeyecek

Ekran altı kamera teknolojiyle ilgili sorunlardan biri de ön kameranın hala fark edilebilir olması diyebiliriz. Ayrıca bazı durumlarda ön kameranın performansı “iyi seviyeden” biraz uzak kalıyor. Bu nedenle Apple’ın katılmak için lensin ekranın altında tamamen gizlenmesini beklediği söyleniyor.

Şu anda şirketin ana telefonları, iPhone 14 serisinin Pro varyantlarıyla piyasaya sürülen Dynamic Island’ı (Dinamik Ada) kullanıyor. Bu durumda trend bunun şirketin telefonları için ana çözümü olarak devam edeceğine işaret ediyor. Yine de bu tasarımın kendisinin önümüzdeki 5 yıl içinde boyutunu biraz daha küçültmesi mümkün görünüyor.

Aslında Face ID sensörleri ön kameradan önce ekranın altına yerleştirilebilir. Display Supply Chain Consultants CEO’su Ross Young’a göre bu değişiklik Apple tarafından 2028’de uygulanabilir. Selfie lensi de ilk kez 2030’da bu teknolojiye uyarlanabilir.

iPhone 18 Pro’da bu teknolojinin uygulanacağı iddia ediliyordu

Yakın tarihli çeşitli raporlarda Apple’ın iPhone 18 serisinde ekran altı kamera teknolojisini benimsemeye başlayacağı iddia edilmişti. Şirketin Face ID sensörünü de aynı şekilde “ekranın altına iteceği” öne sürülmüştü.

Apple’ın iPhone 18 Pro ailesinde Dinamik Ada tasarımından bu şekilde tamamen vazgeçeceği söylenmişti. Fakat güncel raporlar bunun böyle olmayacağını, 2030’dan önce bu radikal hamlenin gerçekleşmeyeceğini bizlere gösteriyor.

“Geçmişinden ders alan” ekran altı kameralı telefonlar

Ekran altı kamera teknolojisi başlangıçta beklentilerin altına kalmış olsa da son yıllarda ortaya çıkan bazı modeller son derece başarılı performanslar ortaya koyuyor.

Küçük bir örnek vermek gerekirse ZTE markası bu teknolojiyi kullanan ilk firmalardan biri olarak Axon 20 modeliyle pazara öncü olmuştu. Fakat asıl büyük ilerlemeyi Axon 40 Ultra cihazında görme şansına sahip olduk. Şirket yeni nesil ekran altı kamera teknolojisi ile ön lensi görünmez hale getirdi ve çok daha net selfie sonuçları sundu.

Xiaomi Mi MIX 4 de bu konuda dikkat çeken seçeneklerden biri olmayı başardı. Kamera alanındaki bulanıklığı mümkün mertebe azaltan cihaz, yapay zeka tabanlı görüntü işleme algoritmalarından yararlanarak düşük ışıkta bile mükemmel sonuçlar sunmaya yardımcı oldu.