    Infinix, Ferrari’nin tasarım stüdyosuyla birlikte telefon geliştiriyor

    Akıllı telefon üreticisi Infinix, ünlü İtalyan tasarım evi ve mühendislik şirketi Pininfarina ile resmi bir ortaklık kurduğunu duyurdu.
    Infinix
    • Infinix, yaklaşmakta olan yeni amiral gemisi akıllı telefon modelinde dünyaca ünlü İtalyan tasarım stüdyosu Pininfarina ile iş birliği yapıyor.
    • Ferrari, Alfa Romeo ve Maserati gibi lüks otomobillerin tasarımlarıyla tanınan Pininfarina, mobil cihazlara benzersiz bir estetik ve üst düzey lüks görünüm katmayı vaat ediyor.
    • Bu ortaklığın ilk meyvesi olacak ürünün 3 Aralık Çarşamba günü piyasaya sürüleceği açıklandı.

    Infinix bu hafta sıra dışı bir iş birliğine imza attı. Ekonomik akıllı telefonlar ile karşımıza çıkan marka, Ferrari ve Maserati gibi lüks marka araçlarının görsel tasarımlarıyla tanınan İtalyan tasarım stüdyosu Pininfarina ile yeni bir ortaklık duyurdu.

    Söz konusu ortaklığın nasıl işleyeceği konusunda henüz çok fazla ayrıntı bulunmuyor. Fakat şu anda mevcut olan tüm ayrıntılar, iş birliğinin önümüzdeki hafta duyurulacak yeni bir premium akıllı telefon modeli ile sonuçlanacağına işaret ediyor.

    Infinix ve Pininfarina’dan gizemli telefon ortaklığı

    Akıllı telefon üreticisi Infinix, global Instagram hesabından gizemli bir mesajla bu iş birliğini hayranlarına duyurdu. Şirket, yeni bir ortaklık üzerinde çalıştığını doğruladı. Fakat iş birlikçisinin kim olacağı konusunda net bir açıklama yapmadı.

    Fakat yine de söz konusu paylaşım, hangi firmanın söz konusu olduğunu anlamamız için yeterli ipucu sunuyor. Metinde “95 yıllık geçmişe” ve “süper otomobil DNA’sına” değiniliyor. Ayrıca yazıya eşlik eden fotoğrafta İtalyan tasarım stüdyosu Pininfarina’nın logosunu da görmek mümkün.

    Pininfarina, gayrimenkul ve aksesuarlar da dahil olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik ürettiği lüks ürünlerle tanınıyor. Fakat şirket, özellikle de yüksek performanslı araç pazarındaki varlığıyla dünya çapında ün kazandı.

    Tasarım stüdyosu, sektördeki en tanınmış markalar arasında Ferrari, Maserati ve Alfa Romeo gibi lüks otomobil üreticileriyle çeşitli ortaklıklar gerçekleştirdi. Şimdi ise ekip, emeklerini yeni bir akıllı telefon modeline kanalize ediyor.

    Beklenen cihaz 3 Aralık’ta duyurulacak

    Şu anda Infinix ve Pininfarina iş birliğinden tam olarak hangi cihazın çıkacağı belirsiz durumda. Fakat yine de büyük olasılıkla bunun yeni bir premium telefon ya da Infinix GT 30 Pro gibi markanın son sürümlerinin özel bir versiyonunu görebileceğimizi tahmin ediyoruz.

    Infinix, BMW ile iş birliği içinde hazırlanan ve sınırlı sayıda üretilen Note 40 5G Racing Edition gibi benzer çalışmaları geçmişte de karşımıza çıkarmıştı. Bunun yeni bir örneği de şimdi Pininfarina ortaklığında hayata geçebilir.

    Infinix, yeni akıllı telefon modelini 3 Aralık Çarşamba günü resmi olarak piyasaya duyuracağını açıkladı. Lansman gününe kadar yeni tanıtım afişleri ve ipuçlarıyla karşılaşmamız da olası görünüyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

