Performans canavarı Xiaomi Pad 8 ailesinin tasarımı ve özellikleri sızdı

Xiaomi Pad 8 serisinin bu ay Xiaomi 17 modelleriyle birlikte duyurulması bekleniyor.

Şirketin yeni amiral gemisi tabletleri, Android 16 güncellemesine sahip ilk tabletlerden biri olacak.

Geekbench veritabanına göre Xiaomi Pad 8 Pro'da Snapdragon 8 Elite çipi yer alacak.

Amiral gemisi Xiaomi 17 serisi akıllı telefon modellerinin ay sonuna kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fakat merakla beklenen etkinlikte yeni Xiaomi Pad 8 ve Xiaomi Pad 8 Pro tabletlerin de resmi olarak piyasaya duyurulacağı konuşuluyor.

Bu tahminler aslında önceki sızıntılardan ortaya çıkan bir zamanlamayı doğrular gibi görünüyor. Bununla alakalı en somut ipucu, tabletin tasarımına ilk bakışı da sunan resmi bir tanıtım afişinden geliyor. Serinin göz alıcı estetik tarzı gözler önüne seriliyor.

Xiaomi Pad 8 serisi göz alıcı tasarımla geliyor

Paylaşılan tanıtım afişi, 11,2 inçlik geniş bir ekranı çevreleyen ince çerçevelere sahip şık ve modern bir tasarımı ortaya koyuyor. Bu köşegen estetik, hem temel model hem de Pro seçeneğinde yer alacak. Her ikisi için de sürükleyici bir görsel deneyim sağlanacak.

Afişte ayrıca yeni tabletlerin klavye ve kalem gibi özel aksesuarlarla uyumlu olacağını da görüyoruz. Bu da Çinli şirketin yeni Pad 8 serisini yalnızca eğlence cihazları olarak değil, aynı zamanda hareket halindeyken ders çalışmak veya çalışmak için mükemmel bir seçenek olarak konumlandırma niyetini doğruluyor.

Elbette ki bu noktada yazılım konusu oldukça önemli bir rol oynayacak. Merakla beklenen tabletler, Android 16 işletim sistemini temel alan yeni HyperOS 3 kullanıcı arayüzü ile hizmet verecek.

Xiaomi Pad 8 Pro özellikleri Geekbench’te ortaya çıktı

Merakla beklenen Xiaomi Pad 8 Pro, 25091RP04C model numarasıyla Geekbench platformunda göründü. Bu da işlemciyle başlayarak cihazın bazı özellikleri doğruluyor.

Üst düzey tablet modeli Snapdragon 8 Elite ile donatılacak. Bu işlemciye yüksek performansı vaat eden 16 GB RAM eşlik edecek.

Cihaz tek çekirdek testinde 2.967, çok çekirdek testinde ise 9.485 puan aldı. İlginç bir şekilde cihazda işletim sistemi olarak Android 16’dan söz ediliyor. Bu önemli ipucu da tabletin Google’ın yazılımının en son sürümünden yararlanan ilk cihazlardan biri olacağını bizlere gösteriyor.

Hatta bu tabletler Xiaomi 17 serisiyle birlikte duyurulacağı için yeni amiral gemisi telefon modellerinin de Android 16 işletim sistemiyle çalışacağını tahmin ediyoruz. Fakat elbette henüz bu konuda resmi bir doğrulama gelmediğini ekleyelim.