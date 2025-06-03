HMD’nin Wear OS’lu ilk akıllı saatleri Rubber 1 ve 1S yolda

HMD, giyilebilir teknoloji pazarına iki yeni ürün sunmaya hazırlanıyor.

Şirketin ilk akıllı saatleri Rubber 1 ve 1S için geri sayım başladı.

Wear OS işletim sistemine ve kamera desteğine sahip olacak saatler, muhtemelen çocuk segmentini hedefleyecek gibi görünüyor.

Son yıllarda Nokia telefonların yeniden üretimiyle adından söz ettiren HMD, ilk Wear OS tabanlı cihazlarıyla hızlı tempolu akıllı saat pazarına girmeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan son raporlar, şirketin aktif olarak iki model üzerinde çalıştığını gösteriyor.

İddialara konu olan modeller Rubber 1 ve Rubber 1S isimleriyle karşımıza çıkacak. HMD’nin giyilebilir teknoloji pazarına yönelik yeni cihazları, akıllı saat pazarında fiyat-performans odaklı seçenekler olarak rakipleriyle mücadele edecek.

Rubber 1 ve Rubber 1S’in özellikleri belli oldu

Amiral gemisi modeli olması beklenen Rubber 1 cihazı 1,85 inç OLED ekrana sahip olacak. Merakla beklenen cihaz, Wear OS ile donatılmış akıllı saatler için bir yenilik teşkil edecek bir özellik olan 2 MP kameranın dahil edilmesiyle dikkat toplayacak.

Bu özelliğin yanı sıra Rubber 1’in Bluetooth 5.3, Wi-Fi ve NFC ile donatılması bekleniyor. Sağlık izleme konusunda ivmeölçer, kalp atış hızı monitörü ve kandaki oksijeni tespit eden SpO2 sensörü gibi sensörler yer alacağı aktarılıyor.

Cihaz pil gücü konusunda da beklentileri karşılayacak, Qi kablosuz şarj desteğine sahip 400 mAh pil ile garanti edilecek. 5 ATM’ye kadar suya dayanıklı olacak. Bu da onu yüzme ve su aktiviteleri için de uygun hale getirecek.

Rubber 1S ise daha küçük 1,07 inç OLED ekranla daha kompakt ve potansiyel olarak daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak sunulacak. Fiyat-performans odaklı akıllı saat Bluetooth 5.0, Wi-Fi, ivmeölçer, kalp atış hızı monitörü ve SpO2 sensörü gibi temel özellikleri sunacak.

290 mAh pil kapasitesine sahip olacak uygun fiyatlı akıllı saat ayrıca Qi kablosuz şarj desteğiyle karşımıza çıkacak. Ayrıca 5 ATM’ye kadar suya dayanıklı olacak.

HMD’nin akıllı saatleri daha çok çocuklara hitap edebilir

İddialara göre HMD yeni akıllı saatlerinde daha çok çocuk segmentini hedefleyecek gibi görünüyor. Bunun sebebi ise Rubber 1’de yer alan kameradan kaynaklanıyor.

Zira genellikle akıllı saatlerde kameralar, miniklerin eğlenceli fotoğraflar çekmesine olanak tanıyan keyifli bir seçenek olarak biliniyor. Ayrıca bunun güvenlik ve gözetim özellikleriyle de entegre edilebileceği aktarılıyor.

Şu anda bu yeni akıllı saatler için fiyatlandırma veya kesin lansman tarihleri ​​hakkında resmi bir ayrıntı bulunmuyor. Fakat çok yakında daha fazla detay ile karşılaşabileceğimiz tahmin ediliyor.