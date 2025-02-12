Diego Maradona üç yıl sonra EA Sports FC 25’e geri dönüyor

Efsane futbolcu Diego Maradona üç yıllık aradan sonra nihayet yeniden EA Sports FC serisine geri dönüyor.

İsim hakları konusunda bir anlaşmazlıktan sonra FIFA 2022'den kaldırılan Arjantinli yıldız, problemin geç de olsa çözülmesiyle birlikte şimdi tekrardan oyunseverlerle buluşacak.

Maradona bu hafta 14 Şubat'tan itibaren yeniden oyuncuların kadrolarına dahil edilebilecek.

Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona bu hafta EA Sports FC 25’e geri dönüyor. Hukuki bir anlaşmazlık sonrasında Mart 2022’de FIFA serisinden çıkarılan ve o tarihten bu yana seriden uzak kalan efsane futbolcu bu hafta yeniden oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor.

Electronic Arts ekibi Diego Maradona’nın 14 Şubat’ta oyuna geri döneceğini doğruladı. Oyuncunun EA Sports FC 25’e, muhtemelen Ultimate Team modunda en yüksek puanlı ve en nadir futbolculardan biri olarak gelmesi bekleniyor. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında kabul edilen Arjantinli efsane, oyunda da benzersiz bir kartla onurlandırılacak gibi görünüyor.

Maradona neden FIFA/EA Sports FC oyunlarından kaldırıldı?

2022 yılında EA, üçüncü taraflarla yaşanan hukuki anlaşmazlık sonucunda Maradona’nın FIFA 2022’den çıkarılacağını duyurdu. Davanın açılma nedeninin, oyuncunun görselinin haklarının kime ait olacağı ile ilgili bir fikir ayrılığından kaynaklandığı belirtildi.

Bu süreçte Arjantin mahkemesi 2021 yılında EA’nın yanlış tarafla pazarlık yaptığını ve oyuncunun görüntü haklarının gerçekte kime ait olduğunu belirleyene kadar Maradona’nın oyundan çıkarılması gerektiğine karar verdi.

VGC’nin aktardığı bilgilere göre 2021 yılında anlaşmazlığın devam ettiği dönemde Electronic Arts ekibinin, oyuncunun eski menajeri Stefano Ceci ile anlaşma imzaladığı belirtildi. Ancak mahkeme, böyle bir anlaşma yapma yetkisinin bulunmadığı sonucuna vardı.

Maradona’nın avukatı Matias Morla, oyuncunun ölmeden önce “Diego Armando Maradona” ticari markasının haklarını şirketi Sattvica’ya verdiğini, fakat oyuncunun kızlarının dava açması üzerine şirketin Mart 2021’de Maradona ismini kullanmasını yasakladığını iddia etti.

Söz konusu yasak 2021 yılında kaldırıldı. Fakat Maradona ile Morla’nın kızları, oyuncunun imajının haklarının kime ait olduğu konusunda kavga etmeye devam etti.

İlginç bir şekilde o dönemden bu yana Konami’nin geliştirdiği eFootball oyununda Diego Maradona yer almaya devam etti. Sorunun yalnızca Electronic Arts oyunlarında yaşandığı bilinirken, bunun sebebi ise hala belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Fakat her ne olursa olsun dünya genelindeki Diego Armando Maradona hayranlarının artık 14 Şubat tarihinden itibaren EA Sports FC 25 oyununda efsanevi yıldızı kadrolarına dahil edebileceği belirtiliyor.