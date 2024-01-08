Yüksek performansıyla nefes kesen OPPO Find X7 Ultra tanıtıldı

OPPO uzun bir süredir heyecanla beklenen yeni amiral gemisi telefonunu tanıttı. Performans canavarı OPPO Find X7 Ultra modeli bugün resmen duyuruldu. Şimdiye kadar hakkında birçok sızıntı ortaya çıkan modeli, etkileyici tasarımı ve üst düzey donanımıyla 2024 yılının en iyi Android telefonları arasında rekabet etmeyi hedefliyor.

OPPO’nun yeni telefonu, 17 Ocak tarihinde piyasaya çıkacak olan Samsung Galaxy S24 Ultra modeliyle direkt olarak rekabet edecek. Sınıfının en güçlü modelleri arasında yer alacak seçenek, Qualcomm tarafından geliştirilen üst düzey Snapdragon 8 Gen 3 çipinden güç alacak. Bunun yanı sıra telefonda gelişmiş bir mobil fotoğrafçılık performansına ulaşılacak.

OPPO Find X7 Ultra özellikleri

Ekran: Quad HD+ çözünürlüklü 6,82 inç LTPO OLED ekran, 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş lens, 50 MP 3x optik yakınlaştırmalı periskop lens ve 50 MP 6x optik yakınlaştırmalı periskop lens

Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi ve USB-C bağlantı noktası

Batarya kapasitesi: 100 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 14 tabanlı ColorOS 14 kullanıcı arayüzü

OPPO’nun yeni telefonu QHD+ çözünürlük kalitesi, Dolby Vision HDR, 4.500 nit tepe parlaklık oranı ve Ultra HDR görüntülere yönelik yeni ProXDR özelliğini destekleyen 6,82 inçlik LTPO OLED ekran karşımıza çıkıyor. Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini kalbinde taşıyan modelde 100 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil kapasitesi yer alıyor.

16 GB’a kadar LPDDR5X RAM kapasitesi ve 512 GB UFS 4.0 dahili depolama alanı desteğiyle gelen cihazda 5G, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4, kızılötesi, USB-C bağlantı noktası ve suya ve toza dayanıklılık için IP68 sertifikası bulunuyor.

Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemiyle çalışan model, ColorOS 14 arayüzüyle çalışıyor. Öte yandan şirket, cihazın dört yıl boyunca büyük Android güncellemeleri almaya hak kazanacağını belirtiyor. Öte yandan telefonun beş yıl güvenlik güncellemesi alacağı ekleniyor.

Gelişmiş bir dörtlü kamera sistemi sunuluyor

OPPO Find X7 Ultra modeli Hasselblad ortaklığında geliştirilen bir kamera setiyle geliyor. HyperTone teknolojisini bünyesinde taşıyan cihaz, dört adet 50 MP’lik sensöre ev sahipliği yapıyor. Bunlardan ilki, optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 1 inçlik Sony LYT-900 ana kamera oluyor. İkinci kamera, 14 mm odak uzunluğa sahip olan ve aynı zamanda 4 cm uzaklıktaki nesneleri rahatla fotoğraflayabileceğiniz Sony LYT-600 sensörlü bir ultra geniş açılı lens oluyor.

Cihaz iki adet periskop sensöre ev sahipliği yapıyor. Bunlardan ilki, daha önce Find X6 Pro modelinde de yer alan optik görüntü sabitleme özelliğine, 3x optik yakınlaştırmaya ve 65 mm odak uzunluğa sahip Sony IMX890 sensör oluyor. Son olarak 6x optik yakınlaştırmaya izin veren 135 mm odak uzunluğa ve optik görüntü sabitleme özelliğine sahip Sony IMX858 karşımıza çıkıyor. Bu sayede cihaz, etkileyici bir mobil fotoğrafçılık deneyimi vaat ediyor.

OPPO Find X7 Ultra fiyatı

İlk olarak Çin pazarında satışa çıkan Find X7 Ultra’nın fiyatı belli oldu. Cihaz, 5.999 Çin Yuanı başlangıç fiyatıyla raflarda boy gösterecek. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 25 bin TL’ye tekabül ediyor.