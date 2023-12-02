Dünya AIDS Günü’nde Apple Watch Series 9 (PRODUCT) RED tanıtıldı

1 Aralık tarihi, Uluslararası AIDS Günü olarak biliniyor. Teknoloji devi Apple bu önemli güne olan farkındalığını artırmak adına yeni bir (PRODUCT) RED ürünüyle hayranları karşısına çıktı. Şirketin yeni kırmızı renkli akıllı saati olan Apple Watch Series 9 (PRODUCT) RED resmen tanıtıldı.

Apple, AIDS ile mücadele konusunda hayranlarını bilinçlendirmek için (PRODUCT) RED serisini genişletmeye devam ediyor. Bu kez üst düzey bir donanıma sahip olan akıllı saatini tercih eden şirket, cihaza yeni kırmızı renk seçeneğiyle birlikte oldukça şık bir görünüm kazandırıyor.

Apple Watch Series 9 (PRODUCT) RED iki versiyonda satılıyor

Apple’ın yeni kırmızı renkli akıllı saati, spor aktiviteleri için ideal olan alüminyum kasa ve silikon seçeneğiyle hem 41 mm hem de 45 mm versiyonlarında satışa sunuluyor. Şu anda Apple Türkiye’nin resmi internet sitesinde de siparişe açılan cihaz, diğer renk seçeneklerinde de olduğu gibi yine 16 bin 299 TL’den başlayan fiyatlarla alıcılara hitap ediyor. Cihazın 45 mm’lik sürümü 17 bin 299 TL’ye satılıyor.

Yeni bir renk seçeneği ile genişletilen Apple Watch Series 9 modeli, 41 mm ve 45 mm kasa boyutlarıyla 2.000 nit parlaklığa sahip yeni Always On Retina ekranla karşımıza çıkıyor. Selefine göre çok daha yüksek bir performansa ev sahipliği yapan S9 çipinden güç alan model, 64 GB dahili depolama alanıyla konforlu bir kullanıma odaklanıyor.

Daha uzun bir pil ömrü vaat eden cihaz, pek çok ilgi çekici özelliği bünyesinde taşıyor. Saatin öne çıkan özellikleri arasında trafik kazası algılama, düşme tespiti, acil SOS, EKG, kan oksijen seviyesi takibi, uyku izleme, stres takip, fitness ve antrenman destekleri yer alıyor.

Apple’dan AIDS ile mücadeleye 17 yılda 250 milyon dolarlık destek

2006 yılından beri AIDS ile mücadele için (RED) iş birliğini sürdüren Apple, 17 yıl içinde (RED) ve Global Fund için 250 milyon dolarlık destek sağladıklarını duyurdu. Şirketin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde oldu: