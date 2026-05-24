    Samsung Galaxy Watch Ultra 2 pil ömründe rekor kıracak

    Samsung Galaxy Watch Ultra 2, 784 mAh seviyesine çıkarılan devasa yeni bataryasıyla çok daha uzun bir pil ömrü sunacak.
    • Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Watch Ultra 2 rekor pil ömrüyle öne çıkacak.
    • Şirket, mevcut modeldeki 590 mAh batarya kapasitesini 784 mAh değerine yükseltecek.
    • Güçlü batarya optimizasyonu sayesinde modelin Always On Display özelliği açıkken 80 saate kadar, kapalıyken ise 100 saate ulaşan bir kullanım süresi sunacağı iddia ediliyor.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni akıllı saat modeli Galaxy Watch Ultra 2 ile rekor pil ömrü sunmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan son raporlara göre şirket, bu segmentte kullanıcıların en büyük problemlerinden biri olan şarj sorununa radikal bir çözüm getirmeyi planlıyor.

    SammyFans’ın haberine göre Samsung’un yeni akıllı saati, cihazın batarya kapasitesinin artmasıyla birlikte Wear OS işletim sistemini destekleyen en uzun pil ömürlü akıllı saatlerden bir tanesi olarak raflarda boy gösterecek. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…

    Galaxy Watch Ultra 2 tek şarjla 4 gün pil performansı sunacak

    Samsung’un tedarik zincirinde çalışan kaynaklara göre yeni nesil giyilebilir cihazın pil kapasitesinin mevcut 590 mAh’den etkileyici bir şekilde 784 mAh’ye çıkarılması bekleniyor. Yani şirketin 194 mAh’lik bir artış uygulayacağı ileri sürülüyor.

    Aynı kaynaklar, Galaxy Watch Ultra 2’nin Always On Display özelliği açıkken 80 saate kadar, kapalıyken ise 100 saate kadar pil ömrü sunacağını iddia ediyor. Bu sayede kullanıcıların tek şarjla yaklaşık 4 gün boyunca konforlu bir şekilde cihazdan yararlanabileceği vurgulanıyor.

    Bu noktada küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse, mevcut “Ultra” modeli 60 ila 80 saat arasında kullanım süresi sunuyor. Öte yandan geleneksel 44 mm Galaxy Watch 8 cihazı Always On Display özelliği etkinleştirildiğinde yaklaşık 30 saat kullanım süresi sağlıyor.

    Aslında uzun pil ömrüne odaklanmanın, Samsung’un “Ultra” serisinin ikinci neslini piyasaya sürmek için iki yıl beklemesinin olası nedenlerinden biri olduğu belirtiliyor. Şirketin nihayet bu konuda beklenen iyileştirmeler için kolları sıvadığı öne sürülüyor.

    Güçlü performansının yanı sıra Samsung Galaxy Watch Ultra 2 modelinin 47 mm’lik kasasıyla sağlam titanyum tasarımını koruyacağı söyleniyor. Cihazın Qualcomm Snapdragon işlemciye sahip olacağı aktarılıyor. Ayrıca saatin bazı yeni sağlık özellikleri sunması da bekleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

