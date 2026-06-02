Google’ın henüz piyasaya sürmediği Pixel Watch 5 okyanusta bulundu

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Gearbox Software kurucusu Randy Pitchford, teknoloji dünyasının en ilginç sızıntılarından birini paylaştı.

Tecrübeli girişimci, bir arkadaşının tüplü dalış yaparken denizin dibinde bulduğu ve arkasında açıkça Pixel Watch 5 yazan bir prototipin görüntülerini internette yayınladı.

Cihazın okyanus suyuna maruz kalmasına rağmen IP68 sertifikası sayesinde hala çalışır halde olduğu anlaşıldı.

Teknoloji dünyasında şimdiye kadarki en sıra dışı sızıntılardan biri yakın zaman önce yaşandı. Ağustos ayında Pixel 11 serisi akıllı telefon ailesi ile birlikte piyasaya sürülmesi beklenen Pixel Watch 5 akıllı saat modeli henüz resmi olarak duyurulmadan ortaya çıktı. Hem de okyanusun ortasında…

Gearbox Software kurucusu Randy Pitchford tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Pixel Watch 5 olduğu tahmin edilen bir prototip akıllı saati içeriyor. Bir Gogole çalışanının bu saati tatilde düşürdüğü tahmin ediliyor.

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Pixel Watch 5 sürpriz bir şekilde Karayipler’de ortaya çıktı

Pitchford’a göre saat Karayip Denizi’ndeki Saint-Martin adası yakınlarında dalış yaparken bulundu. Sızdırılan görüntülerde cihazın arka yüzünde Google ve Pixel Watch 5 yazıları görülüyor. Ayrıca SpO2, EDA, cilt sıcaklığı, kalp atış hızı, nabız ve UWB sensörlerinin isimleri de göze çarpıyor.

Cihazın kasası IP68 derecesine sahip. Modelin dış görünümü daha önceki Pixel Watch nesillerine benziyor. Ürün üretime yakın bir prototipi andırıyor.

Pitchford daha sonra saatin sahibinin zaten bulunduğunu ve cihazın iadesi için planların yapıldığını sosyal medyadan paylaştı. Fakat Pixel Watch 5’in deniz dibine nasıl düştüğünü ya da cihazın gerçekten bir Google çalışanına mı yoksa bir ortak şirkete mi ait olduğunu söylemedi.

Bilindiği üzere Google henüz Pixel Watch 5’i resmi olarak duyurmadı. Cihazın Ağustos ayında tüketicilerle buluşması bekleniyor.

Öte yandan serinin mevcut modeli Pixel Watch 4, geçen yılın Ekim ayında resmi olarak tanıtıldı. Cihaz şu fiyatlarla satışa çıkmıştı:

41 mm Wi-Fi: 349 dolar

41 mm LTE: 449 dolar

45 mm Wi-Fi: 399 dolar

45 mm LTE: 499 dolar