Dune: Awakening için PC çıkış tarihi ve fragman geldi

Dune: Awakening için beklenen açıklama nihayet karşımıza çıktı.

Merakla beklenen oyunun 20 Mayıs 2025'te PC için çıkacağı açıklandı.

Ayrıca oyundan yeni bir fragman videosu geldi.

Funcom, efsanevi çöl gezegeni Arrakis’te geçen yeni çok oyunculu hayatta kalma oyunu Dune: Awakening için çıkış tarihi verdi. Oyunun PC’ye geleceği tarih yeni bir fragmanla birlikte duyuruldu.

Merakla beklenen oyun, PC için Steam üzerinden 20 Mayıs 2025’te piyasaya sürülecek. Oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X/S sürümleri ise daha sonraki bir tarihte karşımıza çıkacak. Şimdilik yeni nesil konsol versiyonları için şirketten bir tarih açıklaması gelmediğini belirtelim.

PC oyuncuları olarak oyunun tam sürümünü satın aldıktan sonra kendi karakterinizi oluşturup bu karakteri oyuna aktarabileceğiniz moda erişebileceğiniz ve kıyaslama testini indirebileceğiniz özel Steam sayfasını ziyaret ederek lansmana hazırlanabilirsiniz.

Dune: Awakening’den neler bekleniyor?

Dune: Awakening için gelen yeni duyuru fragmanı, oyunun temel özellikleri ve oynanışı hakkında derinlemesine bir bakış sunuyor. Dune: Awakening hem Frank Herbert’in ikonik bilim kurgu kitap serisinden hem de Denis Villeneuve’ün son film uyarlamalarından esinlenen bir hayatta kalma MMO’su olarak karşımıza çıkacak.

Heyecan uyandıran oyun keşif, hayatta kalma ve strateji türlerini bir araya getirecek. Acımasız bir uzaylı dünyasında harmanlayan benzersiz bir deneyim oyunculara sunulacak.

Sonsuz çöllerin hakim olduğu ve ölümcül kum solucanlarının tehdidi altında olan Arrakis gezegeninde oyuncular, çevresel tehlikelere ve diğer sakinlerin tehditlerine karşı hayatta kalmayı öğrenmek zorunda kalacak.

Dune: Awakening oyunundaki ana hedef, hayati önem taşıyan kaynakları toplamak olacak. Ayrıca kendi kendine yetebilen üsler inşa edip geliştirmek ve Arrakis’te bir varlık oluşturmak da mümkün kılınacak.

Binaların ve ulaşım araçlarının tasarımından, yüzlerce oyuncunun yaşadığı uçsuz bucaksız çevrimiçi dünyayla etkileşim kurmak için en iyi stratejilerin seçilmesine kadar her karar önemli olacak. Ortak zorluklar karşısında ittifaklar kurmaya ya da kaynakların kontrolü için rekabete girmeye imkan tanınacak.

Yayınlanan yeni fragman videosu, oyuncuları bekleyen destansı zorluklara dair bir ön bakış sunuyor. 20 Mayıs 2025 tarihi yaklaşırken, siz de Arrakis kumlarını fethetmeye hazırlanmaya başlayabilirsiniz. Dune: Awakening’in fragman videosunu aşağıdan da izleyebilirsiniz: