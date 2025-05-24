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    Donald Trump, Apple’ı iPhone cihazlarına yüzde 25 vergiyle tehdit etti

    ABD Başkanı Donald Trump, Apple'ı iPhone cihazlarına yüzde 25 vergi uygulamakla tehdit etti.
    • Apple, ABD dışında üretilen iPhone'lara en az yüzde 25 vergi gelebileceğini açıkladı.
    • Trump'ın sosyal ağı Truth Social'da duyurulan bu açıklama, yalnızca iPhone cihazlarını mı yoksa tüm Apple ürünlerini mi kapsadığını bizlere yansıtmıyor.
    • Bu gelişme sonrasında Apple hisselerinde yüzde 4'lük düşüş yaşandığı belirtiliyor.

    ABD Başkanı Donald Trump, Apple’ın ülke dışında üretilip iç pazara ithal edilen iPhone’lara yüzde 25 veya daha fazla gümrük vergisi ödeyeceğini söyledi.

    Trump, kendi sosyal ağı Truth Social’da yaptığı açıklamada, “Uzun zamandır Apple’dan Tim Cook’a, ABD’de satılacak iPhone’ların Hindistan’da veya başka bir yerde değil, ABD’de üretilmesini ve imal edilmesini beklediğimi söyledim” ifadelerini kullandı. “Eğer bu gerçekleşmezse Apple’ın ABD’ye en az yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödemesi gerekecek” diye ekledi.

    Apple için bu ne anlam ifade ediyor?

    CNBC’nin haberine göre Apple, iPhone üretimini hızla Asya’dan ABD’ye kaydırmazsa milyonlarca dolar kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. Aksi takdirde şirket, sattığı her akıllı telefonun yüzde 25’ini hükümete ödemek zorunda kalacak.

    ABD Başkanı Donald Trump bu zorunluluğun yalnızca iPhone’lar için mi, yoksa tüm Apple ürünleri için mi geçerli olduğu konusunda bir tarih veya ayrıntı paylaşmadı.

    Apple

    Amerikan medyası Trump’ın sözlerini özellikle Apple ve Tim Cook’a yönelik bir “tehdit” olarak niteliyor. 25’lik gümrük vergileri açıklaması, Trump ile Cook’un iPhone üretiminin Çin’den Hindistan’a taşınması konusunda yaptıkları görüşmede anlaşmazlığa düşmelerinden bir hafta sonra geldi.

    Apple üretim tesisleri 3 ülkede mevcut. Bu ülkeler Çin, Vietnam ve Hindistan olarak karşımıza çıkıyor. iPhone montaj fabrikalarının çoğu Çin’de bulunuyor.

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    Apple, 2025 yılı başından itibaren tarifelerden kaçınmak amacıyla iPhone üretimini aktif olarak Hindistan’a taşımaya başladı. Şu anda Hindistan’da üretilen iPhone’ların payı yaklaşık yüzde 20 olarak biliniyor.

    Bu miktar, ABD’deki iPhone talebini karşılamaya ve Trump’ın Çin ile başlattığı “ticaret savaşı” kapsamında 2025’te uygulamaya koyacağı gümrük vergilerinden kaçınmaya yetmiyor.

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    Bu karar Apple’a pahalıya patlayabilir

    Geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal’daki gazeteciler “Hindistan’a taşınma” ve Trump’ın gümrük vergileri nedeniyle gelecekteki Apple cihazlarının önemli ölçüde daha pahalı hale geleceğini bildirdi.

    CNN’den gelen bilgilere göre ABD’de üretilecek bir iPhone’un maliyetinin en az 3 bin 500 dolar (vergiler hariç yaklaşık 136 bin TL) seviyesinde olacak.

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    Son olarak Apple hisseleri yüzde 25’lik gümrük vergisi haberinin ardından yüzde 4 düşüş yaşadı.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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