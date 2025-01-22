Donald Trump: ABD’li astronotlar Mars’ı fethedecek

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li astronotların Mars'ı fethedeceğini söyledi.

Başkanlık konuşmasında Mars misyonunun altını çizen Trump, insanlığı değiştirecek iddialı adımlar peşinde olduğunu vurguladı.

Trump'ın bu misyonunda Elon Musk'ın SpaceX şirketinin önemli bir rol oynayacağı düşünülüyor.

Yeniden Amerika Birleşik Devletleri başkanı seçilen ve Pazartesi akşamı resmi olarak görevine başlayan Donald Trump, çılgın bir açıklama ile karşımıza çıkarak Amerikalı astronotların Mars’ı fethedeceğini dile getirdi. Bu dikkat çekici ifade, 20 Ocak’ta ABD başkanı olarak göreve başlama sırasında yaptığı konuşmada yer aldı.

Donald Trump’a göre ülke “Amerikan astronotlarını uzaya göndererek yıldızlara ulaşacak.” Amerika Birleşik Devletleri, Mars’a “yıldızlar ve çizgileri”, yani devletin bayrağını dikmeyi planlıyor. Ancak yine de ABD lideri, Kızıl Gezegeni fethetme misyonunun ayrıntılarını henüz paylaşmıyor. Yine de bunun, seçim sürecindeki en büyük destekçilerinden biri olan Elon Musk ile bağlantılı olduğu akıllara geliyor.

Elon Musk, Trump’ın Mars misyonunda kilit isim olabilir

Milyarder iş insanı Elon Musk, Donald Trump’ın açıklamalarına sözsüz bir şekilde yanıt verdi. Başkanın oğlu Barron Trump’ın yanında oturan işadamı, yeni devlet başkanının açıklamalarını duyunca alkışlayıp gülümsedi.

New York Times’ın haberine göre Donald Trump, ABD Uzay Kuvvetleri’nin kurulmasını, ilk döneminde ülkenin başkanı olarak yürüttüğü faaliyetlerin ana sonuçlarından biri olarak değerlendirdi. Bu tür silahlı kuvvetler ilk kez 2019 yılında ortaya çıktı.

2024 seçim kampanyası sırasında Trump, Elon Musk tarafından aktif olarak desteklendi. Milyarder iş insanı ve havacılık şirketi SpaceX’in başkanı, uzun süredir Mars’ı olabildiğince çabuk fethetme ihtiyacından bahsediyor.

Musk geçen yıl, 2026 civarında uzay aracının insansız modda Mars’a fırlatılabileceğini söyledi. Uzmanlarla birlikte birkaç yıl içinde bu projeye başlayabileceklerini dile getirdi.

Aynı zamanda Elon Musk, Kızıl Gezegende kendi kendine yeten bir şehrin yaklaşık 20 yıl içinde ortaya çıkmasını beklediğini söyledi. Musk daha önce de benzer açıklamalarda bulunmuştu. 2016 yılında Mars’a insanlı fırlatmaların altı yıl içinde düzenlenebileceğini öngörmüştü.