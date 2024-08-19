Dimensity 9400 çipli OPPO Find X8’in tasarım şeması ortaya çıktı

Merakla beklenen OPPO Find X8 serisi akıllı telefon ailesi ile ilgili yeni söylentiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Yakın tarihli sızıntılarda serinin en üst modeli olan Find X8 Ultra’nın gelişmiş mobil fotoğrafçılık yetenekleri ve Find X8’in ön tasarımı internete sızmıştı. Gelen son raporlar ise heyecan uyandıran cihazın tasarım şemasını gözler önüne sererek beklenen cihazın nasıl bir görünüme sahip olacağı konusunda bizlere birtakım fikirler veriyor.

OPPO’nun amiral gemisi akıllı telefon ailesi üç farklı modele ev sahipliği yapacak. Serinin standart modeli olan Find X8’in yanı sıra ayrıca Find X8 Pro ve Find X8 Ultra modellerine yer verilecek. Bunlardan ilk ikisi bu yılın Ekim ayında, Ultra versiyonu ise 2025 yılının ilk çeyreğinde raflarda boy göstermeye başlayacak. Önümüzdeki aylarda piyasaya sunulacak modeller gelen son raporlara göre serinin alışıldık tasarım estetiğini korumaya devam edecek.

OPPO Find X8 tasarımı nasıl olacak?

Digital Chat Station’ın paylaştığı görüntüler çok yakında piyasaya sunulacak yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesinin tasarımı konusunda akıllardaki soru işaretlerini kapatıyor. Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden sızdırılan görüntüler, heyecanla beklenen cihazların düz bir ekran ile geleceğini gösteriyor. Serinin “Pro” ve “Ultra” modellerinin ise kavisli bir ekranla geleceğine işaret ediyor. Dolayısıyla aşağıda yer alan cihazın standart Find X8 modeli olduğu düşünülüyor.

Sürpriz bir şekilde ortaya çıkan tasarım şeması, cihazın sağ tarafında güç ve ses düğmeleri, sol köşesinde ise kaydırıcı bir uyarı anahtarı taşıyor. Telefonun arka tarafında üçlü kamera setine yer verilirken, bu modül büyük bir dairesel tasarımla karşımıza çıkıyor. Modülün ortasında Hasselblad logosu yer alıyor. Bilindiği üzere serinin önceki modellerinde olduğu gibi bu cihazlarda da kameralar Hasselblad ortaklığında geliştirilecek. Dairesel modülde üçlü kameralara yer verilirken, aynı zamanda bir adet LED flaş da bulunuyor.

İddialara göre OPPO Find X8 modeli 50 MP ana kamera ile karşımıza çıkacak. Diğer kameralar ise bir ultra geniş açılı lens ve Sony IMX882 sensörlü bir periskop lens olarak gelecek. Ekim ayında resmi olarak tanıtılacak cihaz mavi, beyaz, siyah ve pembe olmak üzere dört renk seçeneğiyle satılacak.

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