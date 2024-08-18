OPPO Find X8 ve OnePlus 13’ün ön tasarımları ortaya çıktı

OPPO ve OnePlus’ın çok yakında piyasaya duyuracağı yeni amiral gemisi akıllı telefon modelleri ile ilgili dikkat çekici bir rapor ortaya çıktı. Digital Chat Station’ın iddialarına göre merakla beklenen OPPO Find X8 serisi ve OnePlus 13 aynı ekran tasarımıyla karşımıza çıkacak. Ortak bir ön tasarım estetiğiyle gelecek modeller şimdiden büyük bir beklenti oluşturmayı başardı.

Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaşılan sızıntıda OPPO Find X8 Pro, Find X8 Ultra ve aynı zamanda OnePlus 13 modellerinin ekran tasarımları ortaya çıktı. Cihazların ön tarafta nasıl bir görünüm ortaya koyacağına ilişkin heyecan uyandıran bir görsel paylaşıldı. İşte ayrıntılar…

OPPO Find X8 Pro, OPPO Find X8 Ultra ve OnePlus 13 ön tasarımları sızdırıldı

Digital Chat Station tarafından internete sızdırılan görüntü merakla beklenen OPPO Find X8 Pro, OPPO Find X8 Ultra ve OnePlus 13 cihazlarının ön tasarımlarını gözler önüne seriyor. Önde kenarlarda hafif bir kavis bulunan cihazların düz bir ekrana sahip olacağı anlaşıldı. Aynı ortak ekran tasarımıyla gelecek cihazların nasıl görüneceğine ilişkin paylaşılan görüntüyü aşağıdan inceleyebilirsiniz:

Merakla beklenen OnePlus 13 ve OPPO Find X8 Ultra cihazlarının BOE’nin LTPO OLEd panelleriyle geleceği öne sürülüyor. 6,8 inçlik büyük bir ekrana sahip olacak cihazlarda 1440×3168 piksel çözünürlük kalitesi yer alacağı iddia ediliyor.

OPPO Find X8 Pro modeli 1263×2780 piksel çözünürlük kalitesine sahip 6,78 inçlik bir LTPO OLED ekranla karşımıza çıkacak. Öte yandan serinin standart modelinin ise 1256×2760 piksel çözünürlüklü 6,5 ila 6,6 inçlik bir OLED ekrana sahip olacağı söyleniyor.

Beklenen modeller ne zaman piyasaya çıkacak?

İddialara göre merakla beklenen OPPO Find X8 ve Find X8 Pro cihazları MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9400 çipiyle gelecek. Her iki cihazın da bu yılın Ekim ayında resmi olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

Serinin en gelişmiş modeli olan OPPO Find X8 Ultra’nın Qualcomm imzalı Snapdragon 8 Gen 4 çipinden güç alacağı ve 2025 yılının Ocak ayında duyurulacağı öne sürülüyor. OnePlus 13 modelinin ise bu sene Ekim-Kasım aylarında yine Snapdragon 8 Gen 4 yonga setiyle karşımıza çıkması bekleniyor.

Peki ya siz OPPO Find X8 Pro, Find X8 Ultra ve OnePlus 13’ün ön tasarımlarıyla alakalı neler düşünüyorsunuz? Cihazlarla alakalı beklenti ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

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