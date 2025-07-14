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    Sony Xperia telefonlar yakında tarihin tozlu raflarına karışabilir

    Sony Xperia telefonlar yakın tarihlerde hayatımızdan tamamen çıkabilir. Şirket, Avrupa'daki operasyonlarını küçültme kararı aldı.
    • Sony, Avrupa'daki akıllı telefon operasyonlarını küçültme kararı aldı.
    • Şirketin bu sürpriz kararı, Xperia telefonların yakında hayatımızdan çıkabileceğinin bir ipucu olabilir.

    Japon teknoloji devi Sony’nin akıllı telefon operasyonları bir süredir zayıflamış durumda. Ortaya çıkan en son rapor ise bunun yakın zamanda da değişmeyeceğini bizlere gösteriyor.

    Finlandiyalı haber kuruluşu Suomimobiili’ye göre marka, akıllı telefonlarını yerel pazardan çekiyor ve odağını daha çok çevrimiçi satışlara kaydırıyor.

    İsveç, Rusya ve Norveç ile sınırı olan ülkede marka artık tüm ürün portföyünü sunmuyor. GSMArena’ya göre şirketin mevcut amiral gemisi olan Xperia 1 VII da Finlandiya’da satışa sunulmuyor ve bu şekilde kalması bekleniyor.

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    Sony’den resmi açıklama geldi

    Sony’nin amiral gemisinin yalnızca belirli Avrupa ülkelerinde kendi online mağazası ve Amazon aracılığıyla satışa sunulduğu iddia ediliyor. Fakat bu iddiaya rağmen cihaz kıtadaki çoğu ülkede satışa sunulmuyor. Bu konuda Almanya ve Birleşik Krallık önemli istisnalar arasında yer alıyor.

    Sony

    Sony, Suomimobiili platformuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    “Xperia 1 VII şu anda Finlandiya’da Sony’den doğrudan satın alınamıyor. Ancak pazar kârlılığını ve müşteri talebini sürekli olarak değerlendiriyoruz. Müşterilerimize daha sorunsuz bir satın alma süreci sunmak için şu anda çevrimiçi alışveriş kanallarına odaklanıyoruz.

    Xperia 1 VII şu anda resmi Sony çevrimiçi mağazasından ve belirli Avrupa pazarlarında Amazon üzerinden doğrudan satın alınabiliyor. Sony her zamanki gibi mevcut müşteriler için tüm bakım ve güncelleme yükümlülüklerini yerine getirmeye kararlıdır.”

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    Bu tamamen açık bir açıklama olmasa da Sony’nin Avrupa pazarındaki varlığını azalttığı görülüyor. Bu durum, şirketin Japonya’da yaşadığı son olaylarla birleştiğinde, şirketin akıllı telefon bölümü için pek de iyiye işaret değil gibi görünüyor.

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    Xperia 1 VII satışları durduruldu

    Sony bu ayın başlarında Xperia 1 VII’nin kendi ülkesindeki satışlarını durdurdu. Bazı cihazlarda ciddi sorunlar yaşandığı; rastgele yeniden başlatmalar/kapanmalar yaşandığı ve hatta bazılarının açılmadığı bildirildi.

    Sony Xperia 1 VII

    Görünüşe göre söz konusu kusurlar cihazın belirli bir serisiyle sınırlı olabilir. Akıllı telefonun satıldığı Japonya dışındaki pazarlarda şirket, sorunun nedenini araştırdığını ve etkilenenler için bir çözüm üzerinde çalıştığını vurguluyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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