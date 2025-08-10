PlayStation 5 kullanıcılarına 3 ay ücretsiz Apple Music hediyesi

PS5 sahipleri şu anda Apple’ın cazip teklifinden yararlanabilir. Şirket, PlayStation 5 kullanıcılarına üç ay ücretsiz Apple Music aboneliği hediye ediyor. Hemen siz de bu cömert fırsattan faydalanabilir, müzik keyfinin tadını çıkarabilirsiniz.

Kısa sürede dikkat toplayan bu promosyon, Mart 2026’ya kadar tüm PS5 oyuncuları için geçerli olmaya devam ediyor. Fakat bu teklifin yalnızca yeni ya da yeniden abonelik yapan kullanıcılar için geçerli olduğu ekleniyor.

PlayStation 5’te 3 ay ücretsiz Apple Music aboneliği nasıl alınır?

Eğer siz de PlayStation 5 sahibiyseniz ve 3 aylık ücretsiz Apple Music aboneliği elde etmek istiyorsanız, bunun için aşağıdaki adımları sırasıyla takip etmeniz yeterli olacak:

PS5’inizin arama çubuğundan veya Medya Merkezi’ndeki “Tüm Uygulamalar” bölümünden Apple Music uygulamasını arayın. Apple Music uygulamasını indirin ve açın. Mevcut talimatları izleyin. Mevcut Apple Kimliğinizle oturum açın veya yeni bir hesap oluşturun.

Artık 3 aylık ücretsiz Apple Music erişimin keyfini hemen çıkarabilirsiniz.

Bu promosyon fırsatı şu anda Arjantin, Honduras, Polonya, Avustralya, Hong Kong, Portekiz, Avusturya, Macaristan, Katar, Bahreyn, İzlanda, Romanya, Belçika, Hindistan, Suudi Arabistan, Bolivya, Endonezya, Singapur, Brezilya, İrlanda, Slovakya, Bulgaristan, İsrail, Slovenya, Kanada, İtalya, Güney Afrika, Şili, Kuveyt, Kolombiya, Lübnan, İspanya, Kosta Rika, Lüksemburg, İsveç, Hırvatistan, Malezya, İsviçre, Kıbrıs, Malta, Tayvan, Çek Cumhuriyeti, Meksika, Tayland, Danimarka, Hollanda, Türkiye, Ekvador, Yeni Zelanda, Ukrayna, El Salvador, Nikaragua, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Fransa, Umman, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Panama, Uruguay, Yunanistan, Paraguay, Guatemala ve Peru ülkelerinde kullanılabiliyor.

Sony ve Apple’ın müzikseverleri sevindiren sürprizi

Sony ve Apple arasındaki bu işbirliği, oyuncuların popüler müzik yayın hizmetini üç ay boyunca tek kuruş ödemeden deneyimlemelerine olanak tanıyor.

Sony’ye göre teklif yeni Apple Music kullanıcılarına açık olmakla birlikte, “uygun mevcut abonelere” de açık. Fakat ne yazık ki bu kategori hakkında daha fazla ayrıntı verilmiyor.

Apple Music’in PS5’e entegrasyonu, Apple’ın hizmetlerini kapalı ekosisteminin ötesinde de erişilebilir kılma stratejisinin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Şirket, Apple TV+’ı birçok platforma yaydıktan sonra artık yeni kullanıcılara ulaşmak için müzik tarafına odaklanıyor.

Öte yandan 2023 yılında da aynı teklifin daha da cömert bir şekilde sunulduğu biliniyor. Bugün üç ay ücretsiz abonelik verilirken, iki yıl önceki kampanyada altı ay ücretsiz üyelik sunuluyordu.

Yine de teklifin özellikle 18 Mart 2026’ya kadar geçerli olması ve ilgilenenlere etkinleştirmek için bolca zaman tanıması nedeniyle bu promosyon hala cazip görünüyor.

Son olarak Spotify ve Apple Music platformlarını karşılaştırdığımız içeriğe de göz atabilirsiniz.