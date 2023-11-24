Diablo IV bir hafta boyunca ücretsiz oldu

Blizzard, popüler oyunu Diablo IV için ücretsiz bir deneme fırsatı sunuyor. Henüz oynama şansına sahip olamayan oyuncular için heyecan verici bir gelişme olarak değerlendirilen bu kampanyada oyun bir haftalığına bedava bir şekilde kullanıcılara sunulurken, aynı zamanda satın almayı düşünenler için cazip bir fiyat indirimi de dikkatlerden kaçmıyor.

Blizzard Entertainment imzası taşıyan sevilen oyun, Diablo serisinin dördüncü oyunu olarak karşımıza çıktı. İlk kez BlizzCon 2019 etkinliği sırasında duyurulan oyun, bu yılın Haziran ayında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC platformlarında oyunculara sunulmuştu. Oyuncular için bir hafta sürecek cazip bir fırsatla gelen yapım, Steam hesabına sahip olan tüm kullanıcılara bedava deneme sürümü sunuyor.

Diablo IV nasıl ücretsiz indirilir?

28 Kasım tarihine kadar ücretsiz bir şekilde deneme fırsatına sahip olabileceğiniz Diablo IV’ü indirmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacak:

Steam platformunu açın ve sağ üst köşede yer alan arama çubuğuna Diablo IV yazın.

yazın. Diablo IV’ün Steam sayfasını açtıktan sonra Oyunu Oyna düğmesine tıklayın.

düğmesine tıklayın. Oyunu kütüphanenize eklemek için Oyunu Oyna butonuna yeniden dokunun.

butonuna yeniden dokunun. İndirme işlemini başlatmak için Oyunlarım sekmesini açın.

sekmesini açın. Diablo IV’ün yanında yer alan İndir düğmesine tıklayın.

Diablo IV’ü ücretsiz indirmek için elinizi çabuk tutmanızda yarar var. Öte yandan oyun, şu anda Steam üzerinde yüzde 40’lık bir indirim kampanyası da sunuyor. Yine 28 Kasım tarihine kadar bu kampanyadan da oyuncuların yararlanma şansına sahip olabileceği belirtiliyor. Bu sayede oyun, 2 bin TL yerine yaklaşık 1.200 TL‘den oyunculara hitap ediyor.

Diablo IV sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: 64-bit Windows 10 1909 veya daha yeni sürüm

64-bit Windows 10 1909 veya daha yeni sürüm İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD FX-8350

Intel Core i5-2500K veya AMD FX-8350 Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 660, Intel Arc A380 veya AMD Radeon R9 280

NVIDIA GeForce GTX 660, Intel Arc A380 veya AMD Radeon R9 280 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 90 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri: