Diablo IV bir hafta boyunca ücretsiz oldu

Blizzard, popüler oyunu Diablo IV için ücretsiz bir deneme fırsatı sunuyor. Henüz oynama şansına sahip olamayan oyuncular için heyecan verici bir gelişme olarak değerlendirilen bu kampanyada oyun bir haftalığına bedava bir şekilde kullanıcılara sunulurken, aynı zamanda satın almayı düşünenler için cazip bir fiyat indirimi de dikkatlerden kaçmıyor.
Blizzard Entertainment imzası taşıyan sevilen oyun, Diablo serisinin dördüncü oyunu olarak karşımıza çıktı. İlk kez BlizzCon 2019 etkinliği sırasında duyurulan oyun, bu yılın Haziran ayında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC platformlarında oyunculara sunulmuştu. Oyuncular için bir hafta sürecek cazip bir fırsatla gelen yapım, Steam hesabına sahip olan tüm kullanıcılara bedava deneme sürümü sunuyor.
Diablo IV nasıl ücretsiz indirilir?
28 Kasım tarihine kadar ücretsiz bir şekilde deneme fırsatına sahip olabileceğiniz Diablo IV’ü indirmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacak:
- Steam platformunu açın ve sağ üst köşede yer alan arama çubuğuna Diablo IV yazın.
- Diablo IV’ün Steam sayfasını açtıktan sonra Oyunu Oyna düğmesine tıklayın.
- Oyunu kütüphanenize eklemek için Oyunu Oyna butonuna yeniden dokunun.
- İndirme işlemini başlatmak için Oyunlarım sekmesini açın.
- Diablo IV’ün yanında yer alan İndir düğmesine tıklayın.
Diablo IV’ü ücretsiz indirmek için elinizi çabuk tutmanızda yarar var. Öte yandan oyun, şu anda Steam üzerinde yüzde 40’lık bir indirim kampanyası da sunuyor. Yine 28 Kasım tarihine kadar bu kampanyadan da oyuncuların yararlanma şansına sahip olabileceği belirtiliyor. Bu sayede oyun, 2 bin TL yerine yaklaşık 1.200 TL‘den oyunculara hitap ediyor.
Diablo IV sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri:
- İşletim sistemi: 64-bit Windows 10 1909 veya daha yeni sürüm
- İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD FX-8350
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 660, Intel Arc A380 veya AMD Radeon R9 280
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 90 GB kullanılabilir alan
Önerilen sistem gereksinimleri:
- İşletim sistemi: 64-bit Windows 10 1909 veya daha yeni sürüm
- İşlemci: Intel Core i7-4790K veya AMD Ryzen 5 2600X
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970, Intel Arc A750 veya AMD Radeon RX 470
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 90 GB kullanılabilir alan