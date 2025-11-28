Amazon’dan amiral gemisi iPhone 17 Pro için 3.550 TL indirim fırsatı

Reklam

Amazon Türkiye Black Friday indirimleri kapsamında amiral gemisi iPhone 17 Pro için cazip bir indirim sunuyor. Yüksek performansıyla yılın en güçlü telefonları arasında öne çıkan bu model, şimdi 3.550 TL indirimle tüketicilere hitap ediyor.

“Premium” segment bir akıllı telefon satın almak isteyen tüketiciler için öne çıkan bu model, her ihtiyacı rahatlıkla karşılamayı vaat ediyor. İddialı kamera setiyle mobil fotoğrafçıları memnun eden cihaz, performans konusunda da piyasadaki tüm rakiplerine meydan okuyor.

iPhone 17 Pro’nun indirimli Amazon fiyatı ne kadar?

Apple’ın resmi internet sitesinde amiral gemisi iPhone 17 Pro cihazı 256 GB dahili depolama alanı seçeneğiyle 107 bin 999 TL’den sunuluyor. 512 GB depolamalı model 119 bin 999 TL’ye listeleniyor. En gelişmiş olan 1 TB’lık seçenek ise 131 bin 999 TL karşılığında satılıyor.

Amazon Türkiye’nin internet sitesini ziyaret ettiğimizde ise iPhone 17 Pro’nun 1 TB depolama alanına sahip versiyonu 128 bin 449 TL karşılığında sunuluyor. Aynı zamanda “Değiş Tokuş” fırsatı ile platform, eski cihazınızı 75 bin TL’ye varan fiyatlarla takas yapmayı da vaat ediyor.

1 TB depolama alanına sahip iPhone 17 Pro’nun fiyatı şu anda MediaMarkt ve A101‘de 131 bin 999 TL’den sunuluyor.

iPhone 17 Pro özellikleri

Boyutlar: 149,6 x 71,5 x 8,25 mm

Ağırlık: 199 gram

Ekran: 2622 x 1206 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2000 nit tepe parlaklık ve Ceramic Shield korumasına sahip 6,3 inç Super Retina XDR OLED ekran

İşlemci: Apple A19 Pro

Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı

Arka kamera: f/1.78 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera / Makro modu için f/2.2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 48 MP ultra geniş kamera / OIS ve 8x optik yakınlaştırma özellikli 48 MP telefoto kamera

Selfie kamerası: Otomatik odaklamalı 24 MP ön kamera

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC

Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi ve IP68 sertifikası

Batarya kapasitesi: MagSafe ile 25W’a kadar şarj edilebilen pil

Renkler: Siyah, beyaz, gri, koyu mavi ve turuncu

İşletim sistemi: iOS 26

Dipnot: Bu içerik reklam ya da işbirliği değildir. Yalnızca tüketicileri bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır.