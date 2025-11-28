Menüyü Kapat
    Amiral gemisi katili Realme 16 Pro+ hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

    Üst düzey özelliklerle güçlendirilecek Realme 16 Pro+ modelinin renk seçenekleri ve RAM/depolama alanı kapasiteleri sızdırıldı.
    Realme 16 Pro+
    • Realme 16 Pro+ modelinin renk seçenekleri ve bellek yapılandırması ortaya çıktı.
    • Merakla beklenen cihazın Master Grey, Master Gold ve Camellia Pink renk seçenekleriyle piyasaya çıkması bekleniyor.
    • İddialara göre cihazda 12 GB'a kadar RAM kapasitesi ve 512 GB'a kadar depolama alanı yer alacak.

    Realme 16 Pro+ modeli ile ilgili dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı. Geçen nesilde “Pro Plus” seçeneğini rafa kaldıran Çinli şirket, yeni seride bu modeli tekrardan tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

    Abhishek Yadav’ın iddialarına göre yeni Realme modeli göz alıcı bir tasarım ve güçlü bir donanımla karşımıza çıkacak. Dikkat çekici bir renk yelpazesine sahip olması beklenen ürün, farklı bellek konfigürasyonlarıyla kullanıcılara konforlu bir mobil deneyim vaat edecek.

    Realme’nin yeni modeli üç renk seçeneğiyle geliyor

    RMX5131 model numarası ile ortaya çıkan yeni Realme modelinin ilk olarak Hindistan pazarında satışa sunulması bekleniyor.

    Merakla beklenen amiral gemisi katili telefon modeli Master Grey, Master Gold ve Camellia Pink olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülecek.

    Realme 16 Pro Plus

    Söylentilere göre cihaz, arka kısımda sol üst köşede yuvarlatılmış kenarlara sahip kare bir kamera modülü sunacak.

    Realme 16 Pro+ modeli 12 GB’a kadar RAM sunacak

    Renk seçeneklerinin yanı sıra Realme 16 Pro+ modelinin bellek konfigürasyonları da ortaya çıktı. Mevcut yapılandırmalar arasında şunlar yer alıyor:

    • 8 GB RAM kapasitesi + 128 GB dahili depolama alanı
    • 8 GB RAM kapasitesi + 256 GB dahili depolama alanı
    • 12 GB RAM kapasitesi + 256 GB dahili depolama alanı
    • 12 GB RAM kapasitesi + 512 GB dahili depolama alanı

    Realme’nin yeni telefonu güçlü ve konforlu bir ekran deneyimine ev sahipliği yapacak. Ön tarafta 1,5K çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç düz OLED panel yer alması bekleniyor.

    iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: En iyi telefon hangisi?

    Cihazın 7,75 mm kalınlığında olması ve yaklaşık 192 gram ağırlığında sunulması bekleniyor. Böylelikle kullanıcı konforunun üst planda tutulması amaçlanıyor.

    Pil ömrü açısından cihaz, 80W hızlı kablolu şarj desteğine sahip 7.000 mAh bataryadan güç alacak.

    Mobil fotoğrafçılık yetenekleri ile de öne çıkacak model, kamera bölümünün 200 MP ana kamera ve 8 MP ikincil sensörle karşımıza çıkacak. Aynı zamanda telefonun ön tarafında 50 MP selfie kamerası yer alacağı söyleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

