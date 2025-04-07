Honor Power devasa pil ömrüyle yola çıktı

Honor Power hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Çinli markanın yeni akıllı telefon serisi, iddialı donanımıyla adından söz ettirecek.

Orta ve orta-üst pazara konumlanacak cihaz, 7.800 mAh'lik devasa pil kapasitesiyle öne çıkacak.

Honor çok yakında olağanüstü pil ömrüne odaklanan yeni akıllı telefonu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen Honor Power modeli ile ilgili beklenen açıklama nihayet geldi. Şirket, lansman etkinliğini Weibo hesabından yaptığı paylaşımla resmen duyurdu.

Honor’dan gelen bilgilere göre lansman etkinliği 15 Nisan tarihinde Çin’de gerçekleşecek. Cihaz hakkında henüz pek fazla detay bulunmasa da öne çıkan özelliğinin 7.800 mAh kapasiteye sahip olduğu söylenen bataryası olduğu vurgulanıyor.

Honor Power iddialı bataryasıyla dikkat çekecek

Cihazla ilgili daha önce ortaya çıkan raporlar, Qualcomm 7 serisi bir yonga setinin entegre edileceğine işaret ediyordu. Merakla beklenen telefonun pazarın orta veya orta-üst seviyesinde bir konumlandırmaya sahip olacağı belirtildi.

Honor yıllar süren araştırma ve geliştirme çalışmalarının sonucunda, geleneksel çözümlere kıyasla üstün enerji yoğunluğu sunan karbon silikon gibi gelişmiş teknolojilerin benimsenmesiyle pil ömrü konusunda sağlam bir üne sahip durumda. Şirket şimdi geçmişten bu yana çalışmalarının meyvesini yeni ürününde gözler önüne sermeyi planlıyor.

Daha hafif bir tasarıma sahip olması beklenen Honor Power modeli kullanım kolaylığından ödün vermeden uzun pil ömrü isteyen tüketiciler için öne çıkan tercihlerden bir tanesi olacak gibi görünüyor. Cihazın ayrıca 80W’a kadar hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor.

Cihazın ilk tanıtım afişi yayınlandı

Şirketin paylaştığı tanıtım afişinde maalesef çok fazla estetik detay yer almıyor. Fakat yine de cihazın ön tarafı gösteriliyor. Ekranın üst kısmının ortasında konumlandırılmış hap şeklinde bir delik sunacağı anlaşılıyor.

Bu modüle belki de iki selfie kamerası yerleştirilebileceği öne sürülüyor. Hedef pazar göz önüne alındığında şirketin pahalı bir 3D yüz kilidi sensörünü entegre etmesi pek olası görünmüyor.

Honor’un çok yakında hayata geçireceği Power serisi, markanın açık hava özelliklerini şehir dostu kullanılabilirlikle birleştirme konusundaki kararlılığını yansıtmaya odaklanacak.

Akıllı telefonun su ve toza dayanıklılık konusunda IP68/IP69 sertifikasına ve askeri düzeyde kabul gören MIL-STD-810H gibi bir dayanıklılık sertifikasına sahip olması da ihtimaller arasında yer alıyor.

Bu noktada tüm detayları öğrenmek için daha fazla bilginin ortaya çıkmasını veya lansmanın gerçekleşmesini beklememiz gerekiyor. Cihazın çıkış tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmese de ilerleyen haftalarda Honor Power ile ilgili yeni ayrıntılar gelmesi bekleniyor.