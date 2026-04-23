Assassin’s Creed: Black Flag Resynced çıkış tarihi ve fragmanı paylaşıldı

Ubisoft, uzun süredir sızıntılara konu olan Assassin's Creed: Black Flag Resynced sürümünün 9 Temmuz tarihinde çıkış yapacağını duyurdu.

Orijinal yapıma kıyasla tamamen yenilenen oyun, modern grafiklerin yanı sıra güncellenmiş savaş sistemi ve su altı keşif mekanikleriyle geliyor.

Oyunun PC sistem gereksinimleri de belli oldu.

Aylardır süren sızıntıların ardından Ubisoft nihayet sessizliğini bozdu. Sevilen klasiklerden Assassin’s Creed: Black Flag için hazırlanan yenilenmiş sürüm, resmi olarak oyuncuların karşısına çıktı. Assassin’s Creed Black Flag Resynced, 9 Temmuz tarihinde PC, PS5 ve Xbox Series X/S platformları için piyasaya sürülecek.

Yayınlanan fragman, oyunun Assassin’s Creed Shadows gibi modern serilere benzer, göz alıcı grafiklere sahip olduğunu gösteriyor. Yeni sürüm basit bir uyarlama olmaktan ziyade baştan aşağı yenilenmiş bir deneyim vadedecek. Ana karakterimiz Edward Kenway liderliğindeki macerada orijinal hikayenin yanı sıra yepyeni içerikler de oyuncuları bekleyecek.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced fragmanı yayınlandı

Engadget’in haberine göre Assassin’s Creed Black Flag Resynced, dinamik bir hava durumu sistemi ve geliştirilmiş su altı keşif mekanikleriyle donatılıyor. Savaş sistemi serinin yeni üyelerine uyumlu hale getirildi. Gizlilik dinamikleri de güncellendi.

Artık düşmanlar tarafından fark edilmek, orijinal yapımdaki gibi görevin doğrudan başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açmayacak. Ayrıca keşif bölümlerinde gemi mürettebatına yepyeni üyelerin hatta bir kedinin bile eşlik edeceği belirtiliyor.

Günümüz sahneleri tarihe karışıyor olabilir

Fragmanda yalnızca 1700’lerin Karayipler’inde geçen sahnelerin yer alması oldukça ilgi çekici bir detayı gündeme getirdi. Videoda modern çağda geçen hiçbir sekansa yer verilmemesi, orijinal oyundaki Montreal bölümlerinin tamamen rafa kaldırıldığına dair söylentileri güçlendiriyor. İddiaların doğruluğu ancak proje piyasaya çıktığında kesinleşecek.

Öte yandan Ubisoft, serinin bir sonraki ana oyunu üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Şu an “Codename Hexe” adıyla geliştirilen projenin, tarihin kritik bir döneminde geçen, daha karanlık ve hikaye odaklı benzersiz bir deneyim sunacağı ifade ediliyor.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced sistem gereksinimleri belli oldu

Ubisoft tarafından yapılan duyuruda Assassin’s Creed Black Flag Resynced sistem gereksinimleri de paylaşıldı:

Minimum (1080p, 30 FPS, Düşük Ayarlar):

İşlemci: Intel Core i7-8700K 3.7 GHz / AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 (6GB) / AMD Radeon RX5500XT (8GB) veya Intel ARC A580 (8GB)

RAM: 16GB (Çift kanal)

Depolama: 65 GB (SSD zorunlu)

İşletim Sistemi: Windows 11

Önerilen (1080p, 60 FPS, Orta Ayarlar):

İşlemci: Intel Core i5-10600K 4.1 GHz / AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 (12GB) / AMD Radeon RX6600XT (8GB) veya Intel ARC B580 (12GB)

RAM: 16GB (Çift kanal)

Depolama: 65 GB (SSD zorunlu)

İşletim Sistemi: Windows 11

Önerilen (2K, 60 FPS, Yüksek Ayarlar):

İşlemci: Intel Core i5-11600K 3.9 GHz / AMD Ryzen 5 5600X 3.7 GHz

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 (10GB) veya AMD Radeon RX6800XT (16GB)

RAM: 16GB (Çift kanal)

Depolama: 65 GB (SSD zorunlu)

İşletim Sistemi: Windows 11

Önerilen (4K, 60 FPS, Ultra Ayarlar):

İşlemci: Intel Core i7-12700K 3.6 GHz / AMD Ryzen 7 5700X3D 3 GHz

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4090 (24GB) veya AMD Radeon RX7900XTX (24GB)

RAM: 16GB (Çift kanal)

Depolama: 65 GB (SSD zorunlu)

İşletim Sistemi: Windows 11