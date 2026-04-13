İptal edilen LG Rollable’ın daha önce görülmemiş iç tasarımı ortaya çıktı

LG'nin yıllar önce fişini çektiği katlanabilir Rollable modeli ilk kez parçalarına ayrılarak incelendi.

LG Rollable, OLED ekranını yüzde 40 oranında genişleten karmaşık bir dişli ray sistemi ve iki adet küçük motordan yararlanıyor.

Şirket, cihazın içindeki mekanik gürültüyü gizlemek için ekran açılırken devreye giren özel bir müzik sistemi entegre ediyor.

Prototip aşamasında kalan ürünün, LG mobil bölümünü tamamen kapatmadan önce yüksek maliyet sebebiyle iptal ettiği biliniyor.

Akıllı telefon pazarı son yıllarda büyük bir dönüşüm geçiriyor. Fakat ne yazık ki günümüzde bu cihazlar genellikle birbirine benzer formlarda tasarımlarla geliyor. Fakat yıllar önce LG, telefon pazarından çekilmeden önce Rollable adlı sıra dışı fütüristik bir cihazla karşımıza çıkmıştı.

Yıllar sonra ilk kez ortaya çıkan bu ilginç katlanabilir telefon, bir YouTuber tarafından parçalara ayrıldı. Cihazın şimdiye dek görülmemiş iç tasarımı gün yüzüne çıktı. İşte fişi çekilen LG Follable modelinin neden iptal edildiğini gözler önüne seren o karmaşık yapısı…

LG Rollable’ın içindeki karmaşık mekanizma ilk defa görüldü

LG Follable’ın iç kısmında mekanik karmaşıklık göze çarpıyor. Bu durum, telefonu parçalarına ayıran YouTuber JerryRigEverything’i bile şaşırtıyor. İç ray üzerinde dişlilerle birbirine bağlı iki küçük motor, esnek OLED ekranı hareket ettirmekten sorumlu çalışıyor. Ayrıca bir kremayer ve pinyon sistemi, panelin hareket boyunca çerçeveye mükemmel bir şekilde sabit kalmasını sağlayarak hizalama hatasını önlüyor.

Öte yandan oldukça ilginç bir şekilde motorların devreye alınması ve çalıştırılması oldukça fazla gürültü üretiyordu. Bu nedenle LG dikkat çekici bir çözüm geliştirdi. Cihaz, mekanizmanın gürültüsünü azaltmak için müzikal bir ses çıkarıyordu.

LG Follable ile ilgili bir diğer ilginç detay ise pil ve anakartın, katlanabilir ekran açılırken arka tarafta genişlemeye olanak sağlayan hareketli bir tepsiye monte edilmesi oluyor. Cihazda uygulanan tüm mekanizma, Samsung’un ilk katlanabilir telefonlarıyla doğrudan rekabet etmeyi amaçlayan mühendislik seviyesini gösteriyor.

LG Follable neden iptal edildi?

LG’nin prototip aşamasında kalan Follable modeli için en büyük engel ekonomik faktörlerdi. Cihazın iç bileşenlerinin karmaşıklığı, üretim maliyetlerini katlanabilir telefonlarınkinden çok daha yüksek seviyelere çıkaracaktı. O dönemde yeterli miktarda esnek OLED ekran mevcuttu. Fakat bunların rulo haline getirilmesi için gereken mekanizma ek bir maliyet katmanı oluşturuyordu.

Öte yandan dayanıklılık da başka bir sorundu. Bu tür cihazlarda birden fazla motor, esnek kollar, raylar ve katlanabilir bir ekran bulunuyordu. Bu özelliklere sahip bir cihaz, günlük aşınma ve yıpranmaya karşı çok daha savunmasız olurdu. Bu da kitlesel pazar ürünü olarak uygulanabilirliği konusunda şüpheler uyandırıyordu.