Starfield PS5 ve PS5 Pro performans karşılaştırması: PSSR mı FSR mı?

Starfield standart PS5'te iki farklı mod sunarken, PS5 Pro'ya özel 2160p çözünürlüklü "Enhanced" modunu destekliyor.

PS5 Pro yapay zeka tabanlı PSSR teknolojisi sayesinde daha keskin görüntüler ve 90 fps'e varan kare hızları sağlayabiliyor.

Teknik analizler her iki konsolun da yoğun NPC içeren şehir bölgelerinde işlemci limiti nedeniyle sabit 60 fps'i korumakta zorlandığına işaret ediyor.

Starfield oyunu bu hafta PS5 ve PS5 Pro konsollarında da oynanabilir hale geldi. YouTube kanalı ElAnalistaDeBits, bu fırsatı değerlendirerek iki sürüm arasındaki farkları ve daha genel olarak Bethesda’nın RPG oyununun Sony’nin amiral gemisi konsollarında nasıl performans gösterdiğini vurgulayan bir karşılaştırma videosu hazırladı.

Bethesda’nın uzun süre Xbox ve PC platformlarına özel kalan uzay destanı Starfield’ın yeni nesil PlayStation 5 Pro’da nasıl bir fark yaratacağı merak konusuydu. Yayınlanan ilk performans karşılaştırmaları, oyuncuların hangi modda daha iyi bir deneyim elde edeceğini gözler önüne serdi.

Starfield PS5’te kaç fps veriyor ve neler sunuyor?

Standart PS5’te oyun, Quality ve Performance olmak üzere iki grafik modu sunarken, PS5 Pro’da Enhanced adı verilen üçüncü bir mod ekleniyor. Bu mod, Quality modunun 1440p ve Performance modunun 1080p çözünürlüğüne kıyasla 2160p yerel çözünürlük kullanıyor. Bu da onu en yüksek sistem gereksinimlerine sahip mod yapıyor.

Görüntü, PS5 Pro’da PSSR kullanılarak 2160p’ye kadar yeniden oluşturulurken, standart PS5 AMD’nin FSR’sine güveniyor. Enhanced mod görsel olarak Quality moduna kıyasla önemli bir fark yaratmıyor. Fakat gölge oluşturma ve ortam aydınlatmasında hafif bir iyileşmeler sunuluyor.

Performance açısından ise aradaki farklar daha belirgin görünüyor. VRR etkinleştirilmiş ve kare hızı kilidi açıkken, temel PS5’te ortalama 40 fps civarında bir kare hızı elde etmek mümkün. Performance modu ise 60 fps’yi hedefliyor. Fakat PS5 Pro’da ortalama kare hızı Quality modunda yaklaşık 50 fps’ye, Performance modunda 70 fps’ye yükselirken, Enhanced modda yaklaşık 40 fps’ye düşüyor.

ElAnalistaDeBits’e göre PlayStation 5 Pro daha az zorlu alanlarda yaklaşık 90 fps’ye ulaşabilirken, standart PS5 yaklaşık 70 fps’de kalıyor. Bununla birlikte en büyük sınırlamalar işlemciden kaynaklanıyor. Yoğun varlık ya da çok sayıda NPC içeren alanlarda her iki konsol da istikrarlı bir 60 fps’yi koruyamıyor.

Son olarak Starfield oyununun PS5 ve PS5 Pro konsollarındaki performans karşılaştırması videosunu aşağıdan da izleyebilirsiniz: