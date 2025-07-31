Danny Boyle, “28 Years Later” filmini 20 iPhone 15 Pro Max ile çekti

Danny Boyle'un yeni filmi 28 Years Later yenilikçi bir vizyonla tamamen iPhone'la çekildi.

Filmin çekimlerinde aynı anda 20 tane iPhone 15 Pro Max kullanıldı.

İngiliz yönetmen Danny Boyle, “28 Years Later” (28 Yıl Sonra) filmi ile iPhone cihazlarını adeta profesyonel bir sinema kamerasına dönüştürüyor. Tecrübeli sinemacı bu deneysel yaklaşımla birlikte Apple’ın görsel-işitsel sektörü nasıl yeniden tanımladığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu yenilikçi fikir, Apple’ın mobil yaratıcı araçlarının evrimini mükemmel bir şekilde gözler önüne seriyor. Elbette ki bir iPhone ile film çeken tek “çılgın” sinemacı Boyle değildi. Fakat ortaya çıkan son eser, 20 iPhone 15 Pro Max cihazıyla kayda alınmış son derece nitelikli bir girişimi bizlerle buluşturuyor.

Danny Boyle’dan cesur hamle

Usta yönetmen Danny Boyle, “28 Years Later” filmini tamamen iPhone 15 Pro Max ile çekerek cesur bir adım attı. Görüntü yönetmeni Anthony Dod Mantle ile işbirliği içinde alınan bu yaratıcı karar aslında serinin felsefesiyle de uyumluydu.

Popüler film serisinin temel felsefesi, her dönemin erişilebilir teknolojisini kullanmak olarak biliniyor. Seride yer alan ilk filmler 2000’lerdeki mevcut donanımlardan yararlanırken, bugün ise Apple’ın amiral gemisi telefonlarının kamerasından faydalanılıyor.

Boyle bu cesur yaklaşımın “çok hızlı ve çok hafif bir çalışma” sağladığını vurguluyor. 28 yıl önce terk edilmiş kıyamet sonrası bir dünyayı yeniden yaratmak için ekibin doğal ortamları olduğu gibi koruması gerekiyordu. iPhone bu gereksinim için ideal olduğunu kanıtladı ve ortamı değiştirmeden gerçekçi görüntülerin çekilmesine olanak tanıdı.

Projenin en ilgi çekici yanı, film için özel olarak geliştirilen çekim sistemlerinde yatıyor. Ekip aynı anda 20 iPhone 15 Pro Max’e kadar barındırabilen ve benzersiz bir hareket esnekliği sunan donanımlar geliştirdi. Bu hafif cihazlar, çekim yerlerine taşınmadan önce set dışında monte edildi.

Bazı konfigürasyonlar profesyonel sinema lenslerini koruyucu iPhone kılıflarıyla birleştirerek geleneksel donanımların hassas kontrol sistemlerini korurken genişletilmiş bir odak aralığına olanak tanıyor. Bu hibrit teknik, Apple’ın yaratıcı sınırları geleneksel akıllı telefon kullanımlarının ötesine nasıl taşıdığını gözler önüne seriyor.

iPhone 15 Pro Max teknik özellikleri

Apple’ın üst düzey mobil fotoğrafçılık yetenekleri sunan iPhone 15 Pro Max modelinin teknik özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor: