Cristiano Ronaldo unutulmaz gollerini NFT olarak satıyor

Popüler kripto para platformu Binance geçtiğimiz yıl ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile bir NFT projesine imza atmış ve yoğun bir ilgiyle karşılanmıştı. Al-Nassr takımında forma giyen tecrübeli sporcunun hayranlarına yeni bir müjde verildi. Binance’ın açıkladığı bilgilere göre Ronaldo’nun unutulmaz gollerinden oluşan yeni bir NFT koleksiyonu çok yakında satışa sunulmaya hazırlanıyor. Başarılı yıldızın şirket ile olan iki projesinin ismi ise ForeverCR7: The GOAT olarak belirtiliyor.

Binance platformunda satışa çıkacak olan yeni NFT koleksiyonu, 3 Temmuz’dan itibaren listelenmeye başlayacak. Koleksiyon, Cristiano Ronaldo’nun resmi maçlarda tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu olma başarısını kutlamak amacıyla alıcılara koleksiyon öğeleri ve özel bonuslar getirmeyi vaat ediyor. Bu sayede Portekizli yıldızın 838 golü onurlandırılacak ve ölümsüz bir hale getirilecek.

ForeverCR7: The GOAT koleksiyonu 29 binden fazla kopya içerecek

Cristiano Ronaldo ve Binance ortaklığında hayata geçirilen yeni NFT serisi, 29 binden fazla kopya içerecek ve hayranların gol sayılarına sahip olmalarına, ödüller ile birlikte kariyeri belirleyen anların unutulmaz anılarını edinmelerine olanak sağlayacak.

NFT’ler için seçilen unutulmaz goller arasında resmi maçlarda en çok gol atan futbolcu olma rekorunu resmen elde etmeyi başaran 806 sayısı ve Ronaldo’nun The Bicycle Kick adı verilen şut stiliyle attığı golünü temsil eden 649 sayısı öne çıkıyor. Hatta bazı özel ürünler, alıcılara sporcunun kendisiyle bizzat yüz yüze bir eğitim oturumuna katılma fırsatı ve ayrıca yaklaşan Binance Blockchain Haftası için biletler de kazandırmaya yardımcı olacak.

Binance platformunun kurucu ortağı ve pazarlamadan sorumlu başkanı Yi He, Cristiano Ronaldo’nun ikinci NFT koleksiyonunun lansmanından duyduğu heyecanı şu cümleler ile dile getirdi:

“Bu proje, yalnızca ‘tüm zamanların en iyisi’ni kutlamakla kalmayan, aynı zamanda Web 3.0’ın spor ve eğlence endüstrilerinde nasıl devrim yarattığına dair gerçek dünya kullanım durumunu sergileyen olağanüstü bir sanat eseri…”

Efsane futbolcu Cristiano Ronaldo ise özellikle ilk gollerinden bu yana kendisini destekleyen hayranlarına, bu projede Binance ile NFT alanında yeniden iş birliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ronaldo’nun açıklaması ise şu şekilde oldu:

“Bu koleksiyonu oluşturmak ve kariyerimin önemli anlarını yansıtmak çok ödüllendirici oldu. Halkın koleksiyona tepkisini görmek ve bazı şanslı kişilerle antrenman yapma şansına sahip olmak için sabırsızlanıyorum.”

ForeverCR7: The GOAT adlı NFT koleksiyonu 3 Temmuz tarihinde başlayacak. Koleksiyon öğelerine ek olarak dört nadirlik düzeyine ayrılan en unutulmaz 20 golü temsil eden çizimler de mevcut olacak. Bunlar Çok Çok Nadir (SSR), Çok Nadir (SR), Nadir (R) ve Normal (N) olarak karşımıza çıkacak. SSR kategorisinde yer alan yedi üründen altısı açık artırma yoluyla satışa çıkacak.