Copilot+ destekli Lenovo Yoga Slim 7x ve ThinkPad T14s Gen 6 piyasaya çıktı

Lenovo bugün Copilot+ desteğine sahip ilk bilgisayarlarını piyasay duyurdu. Her ikisi de Snapdragon X Elite çipinden güç alan Yoga Slim 7x ve ThinkPad T14s Gen 6 performans canavarı özellikleriyle resmen tanıtıldı.

Lenovo’nun yeni cihazları önemli birçok yapay zeka özelliğini bünyesinde barındırıyor. Copilot+ ile AI deneyimi konusunda beklentileri karşılamak isteyen şirket, yeni modellerinde yaratıcılık ve üretkenliğe odaklanıyor.

Lenovo’nun Akıllı Cihazlar Grubu Başkanı Luca Rossi, şirketin yeni cihazlarıyla ilgili olarak şu ifadelere yer veriyor:

“Piyasada 30 yılda bir görülen bir dönüm noktası olan yapay zekalı bilgisayar çağının başlangıcına girerken, yapay zekaya hazır cihazlar, yapay zeka destekli çözümler ve yapay zekadan oluşan en geniş portföyden birini sunmaktan gurur duyuyoruz. Dünya çapındaki müşterilere deneyimleri optimize ediyoruz ve herkese yapay zeka getiriyoruz.

Lenovo Yoga Slim 7x ve ThinkPad T14s Gen 6, birden fazla gün süren pil ömrü ve kullanıcılara en üst düzeyde kişiselleştirme ve kontrol sunan daha hızlı, daha güvenli istemci tabanlı işleme de dahil olmak üzere yapay zekanın yeni gücünden yararlanan Lenovo cihaz portföyünün en yeni üyeleridir..