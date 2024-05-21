Copilot+ destekli Lenovo Yoga Slim 7x ve ThinkPad T14s Gen 6 piyasaya çıktı

Lenovo bugün Copilot+ desteğine sahip ilk bilgisayarlarını piyasay duyurdu. Her ikisi de Snapdragon X Elite çipinden güç alan Yoga Slim 7x ve ThinkPad T14s Gen 6 performans canavarı özellikleriyle resmen tanıtıldı.
Lenovo’nun yeni cihazları önemli birçok yapay zeka özelliğini bünyesinde barındırıyor. Copilot+ ile AI deneyimi konusunda beklentileri karşılamak isteyen şirket, yeni modellerinde yaratıcılık ve üretkenliğe odaklanıyor.
Lenovo’nun Akıllı Cihazlar Grubu Başkanı Luca Rossi, şirketin yeni cihazlarıyla ilgili olarak şu ifadelere yer veriyor:
“Piyasada 30 yılda bir görülen bir dönüm noktası olan yapay zekalı bilgisayar çağının başlangıcına girerken, yapay zekaya hazır cihazlar, yapay zeka destekli çözümler ve yapay zekadan oluşan en geniş portföyden birini sunmaktan gurur duyuyoruz. Dünya çapındaki müşterilere deneyimleri optimize ediyoruz ve herkese yapay zeka getiriyoruz.
Lenovo Yoga Slim 7x ve ThinkPad T14s Gen 6, birden fazla gün süren pil ömrü ve kullanıcılara en üst düzeyde kişiselleştirme ve kontrol sunan daha hızlı, daha güvenli istemci tabanlı işleme de dahil olmak üzere yapay zekanın yeni gücünden yararlanan Lenovo cihaz portföyünün en yeni üyeleridir..
Lenovo Yoga Slim 7x teknik özellikleri ve fiyatı
- Boyutlar: 325 x 225,15 x 12,9 mm
- Ağırlık: 1,28 kg
- Ekran: 14,5 inç ekran, 2944×1840 piksel 3K çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı, 16:10 en-boy oranı, PureSight OLED Touch, 1.000 nit tepe parlaklık, True Black 600, Dolby Vision, TÜV sertifikası
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon X Elite
- Grafik kartı: Snapdragon X Elite Qualcomm Adreno GPU
- RAM: 32 GB’a kadar LPDDR5X RAM
- Dahili depolama alanı: 1 TB’a kadar PCIe Gen 4 2242 M.2
- İşletim sistemi: Windows 11
- Pil: 70W
- Kamera: Full HD MIPI webcam, dört mikrofon
- Giriş-çıkışlar: Sol tarafta 2 X USB Type-C (40 Gbps, PD 3.1, DP 1.4) / Sağ tarafta 1 X USB Tip-C (40Gbps, PD 3.1, DP 1.4)
- Ses: Dolby Atmos
- Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3
- Renk: Mavi
Haziran ayında satışa çıkacak Lenovo Yoga Slim 7x modeli 1.199 dolar fiyat etiketiyle raflarda boy gösterecek. Bu rakamlar yaklaşık 38 bin TL’ye tekabül ediyor.
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 teknik özellikleri ve fiyatı
- Boyutlar: 313,6×219,4×16,9 mm
- Ağırlık: 1,24 kg
- Ekran: 14 inç ekran, 16:10 en boy oranı, Dolby Vision, HDR True Blcak 500, EyeSafe
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon X Elite
- Grafik kartı: Snapdragon X Elite Qualcomm Adreno GPU
- RAM: 64 GB’a kadar LPDDR5X RAM
- Dahili depolama alanı: 1 TB’a kadar PCIe Gen 4 2242 M.2
- İşletim sistemi: Windows 11
- Pil: 58W
- Kamera: Gizlilik kapağına sahip Full HD+ IR MIPI kamera ve çift mikrofon
- Giriş-çıkışlar: 2 x USB-A (5Gbps), 2 x USB-C (USB4 40Gbps), ses jakı ve HDMI 2.1
- Ses: Dolby Atmos
- Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3
- Renk: Siyah
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6’nin fiyatı belli oldu. Tıpkı Yoga Slim 7x gibi Haziran ayında piyasaya çıkacağı duyurulan cihaz, 1.699 dolardan (yaklaşık 54 bin TL) tüketicilere hitap edecek.