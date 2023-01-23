Coinbase, Borussia Dortmund ile ortaklığını büyüttü

2012 yılında Brian Armstrong ve Fred Ehrsam tarafından kurulan popüler kripto para borsası Coinbase kritik bir adım ile karşımıza çıktı. Son dönemlerde kripto para piyasasında büyük bir durgunluk yaşanırken, özellikle de FTX’in iflasından sonra pek çok kripto borsası zorlu bir ekonomik sürece girdi. Fakat ABD merkezli şirket, yaşanan bu durgunluk döneminde önemli bir iş birliği ile bozma kararı aldı. Coinbase, Alman futbol kulübü Borussia Dortmund ile yeni bir ortaklığa imza attı.

100’ün üzerinde ülkede faaliyet göstermeye devam eden kripto para borsası Coinbase, 2023 yılının haziran ayına kadar Borussia Dortmund ile ortaklık kurdu. Şirket, nispeten kısa süreli bir iş birliğine imza atarak büyük dikkat topladı. Anlaşmanın ilk detayları resmi olarak açıklandı.

Coinbase, Borussia Dortmund ile geniş kitlelere ulaşacak

Coinbase, esas itibariyle Borussia Dortmund takımı ile ilk defa iş birliği gerçekleştirmiyor. Geçen yılın temmuz ayından bu yana şirket, Alman futbol kulübünün stadyumunda reklamlarını sergiliyor. Ancak artık firma, daha geniş bir ortaklıkla ismini daha büyük kitlelere ulaştırmayı başaracak.

Wir freuen uns über unsere neue Partnerschaft mit dem @BVB und sind stolz, nun Teil von Schwarzgelb zu sein 🖤💛 pic.twitter.com/wQB1yM1bYj — CoinbaseDE (@CoinbaseDE) January 19, 2023

Borussia Dortmund takımıyla ‘premium ortaklık’ kuran şirket, artık ürün ve hizmetlerini Alman futbol kulübünün stadyumu olan Signal-Iduna-Park’ta tanıtacak. Söz konusu anlaşmayı özel kılan en büyük detay ise kulübün, Almanya’nın en büyük futbol stadyumuna ev sahipliği yapıyor olması oldu. Resmi bilgilere göre stadyumun 81 bin 360 koltuk kapasitesine sahip olduğu biliniyor.

Alman futbolunun en önemli temsilcileri arasında yer alan takım, ayrıca Avrupa düzeyinde de son derece popüler isimlerden biri olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Takımın şöhreti ve popülaritesinden yararlanacak olan Coinbase, kripto para piyasasındaki bu zorlu mali süreçte, futbol taraftarlarıyla yeniden ivme kazanmayı amaçlıyor.

BVB Genel Müdürü Carsten Cramer, Coinbase ile kurulan yeni ortaklıkla alakalı şu açıklamalarda bulundu:

“Kripto dünyası heyecan verici fırsatlar sunuyor ve bu gelecek vaat eden alanda güvenilir bir ortakla çalışmak bizim için önemli. Lisansın BaFin (Alman Federal Mali Denetleme Kurumu) tarafından verilmesi, bizim için açık bir işarettir. BVB olarak henüz çok yeni olan ve işin içinde olmayanlar için çoğu zaman kafa karıştıran bir segmentte artık yanımızda böyle bir ortağa sahibiz. Bu nedenle, kripto ticareti için sorumlu, güvenli ve standartlara uygun küresel platform olarak Coinbase ile ortaklığımızın genişletilmesinden memnunuz.”

Coinbase’in Borussia Dortmund takımına Premium İş Ortağı olarak ne kadar ücret ödeyeceği şimdilik ne yazık ki bilinmiyor. Haziran ayına kadar devam edecek olan ortaklık, önümüzdeki aylarda Bitcoin fiyatları ve kripto para piyasasındaki son duruma bağlı olarak uzatılabilecek.