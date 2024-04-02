ChatGPT kullanmak için hesap oluşturma zorunluluğu kaldırıldı

Yapay zeka konusunda önemli çalışmalara imza atan OpenAI şirketi dikkat çekici bir gelişmeyle karşımıza çıktı. AI tabanlı sohbet robotu ChatGPT ile kısa sürede adından sıkça söz ettiren şirket, şimdiye dek ChatGPT’yi kullanmak için bir hesap oluşturma zorunluluğu sunuyordu. Ancak şirket artık bu şartı ortadan kaldırarak herkesin ChatGPT’ye daha kolay bir şekilde ulaşabilmesinin önünü açtı.

İnternet dünyasının en popüler yapay zeka hizmetlerinden bir tanesi olan ChatGPT’de bundan sonra hesap oluşturmadan da sohbet gerçekleştirebilmeniz mümkün olacak. Şu ana kadar kullanıcıların erişebilirliği ve gizliliği konusunda önemli çalışmalar sağlayan firma, kullanıcılar adına daha pratik bir deneyime kapı aralamaya başladı.

ChatGPT artık daha kolay erişilebilir bir hale geldi

Bilindiği üzere ChatGPT’de şimdiye kadar yapay zeka sohbet robotu hizmetinden yararlanmak, sohbet geçmişlerini kaydetmek ve paylaşmak için kullanıcıların ücretsiz bir şekilde hesap oluşturmaları gerekiyordu.

Bu sayede kişiselleştirilmiş deneyimlerden de faydalanan kullanıcılar, şu an itibariyle kayıt olmaya gerek kalmadan ChatGPT’nin tüm işlevlerinden yararlanabilecek. Bu sayede internet kullanıcıları, kişisel verilerini OpenAI ile paylaşmak zorunda kalnadan platformun tadını çıkarabilecek.

Fakat elbette ki ChatGPT hesap oluşturmak istemeyen kullanıcılara bazı kısıtlamalar sağlayacak. Platformda üyelik oluşturmayan kişilerin sesli konuşma özelliğinden yararlanması, sohbet geçmişlerini kaydetmeleri ve paylaşmaları ne yazık ki mümkün olmayacak. Kullanıcıların tüm tercih ve ayarları silinecek. Daha gelişmiş bir kullanıcı deneyimi yaratan firma, bu sayede özellikle de ChatGPT’yi ilk kez kullanacaklar için büyük kolaylık oluşturacak.

OpenAI’nin resmi açıklamasına göre şirket, hesap oluşturmayan kullanıcılardan veri toplamayacak. Bu noktada stratejik bir hamle değişikliği gerçekleştiren firma, “Yapay zeka yetenekleriyle ilgili bilgi edinmek isteyen tüm kullanıcılar için yapay zekayı daha erişilebilir kılmak adına bunu yavaş yavaş uyguluyoruz” açıklamasında bulundu.

ChatGPT’nin üyelik oluşturma zorunluluğunu ortadan kaldırması, platformun kullanıcı tabanını da genişletmeye katkıda bulunacak. Bu yenilik sayesinde birçok kişinin kısa sürede ChatGPT’de hesap oluşturmak isteyeceği, hatta ChatGPT Plus ücretli abonelik seçeneğinin de bu sayede daha fazla popülarite kazanabileceği öne sürülüyor. GPT-4’ün gelişmiş özellikleri, DALL-E ile görüntü oluşturma ve GPT Store gibi birçok ayrıcalığa ev sahipliği yapan hizmet, atılan son adımla birlikte artık daha erişilebilir bir yapıya büründü.

Peki ya siz ChatGPT hizmetinin hesap oluşturma zorunluluğunu ortadan kaldırmasıyla alakalı neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz!

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