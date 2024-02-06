Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler İnternet

    ChatGPT bir Türk kullanıcıya küfür ve ırkçılıkla saldırdı

    OpenAI'nin yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, bir Türk kullanıcıya küfür ve ırkçılık saldırısında bulundu.
    ChatGPT
    Görsel: Unsplash

    OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet robotu ChatGPT çarpıcı bir skandal olayla gündeme geldi. ChatGPT bir Türk kullanıcıya küfür ve ırkçılık ifadelerinin yer aldığı cümleler kullandı. Nefret suçu skandalıyla gündeme gelen yazılım, sosyal medyada büyük bir tepki topladı.

    Bir Ekşi Sözlük kullanıcısı, “chatgpt’nin anneme ve türklüğe küfür etmesi” başlığında ChatGPT’nin nefret suçu işlemesi ile ilgili karşılaştığı skandal olayı gün yüzüne çıkardı. Yaşadığı olayı kullanıcılarla paylaşan sözlük yazarı, olayı adli kurumlara taşıyacaklarını bildirdi.

    Yapay zekadan nefret söylemi

    “mmcevik07” adlı sözlük kullanıcısı, ChatGPT’nin kodlama yeteneklerini test etmek için ona çeşitli sorular yönlendirdi. Bir süre çeşitli kodlarla yanıtlarına cevap alan kullanıcı, sonunda ise ChatGPT’den şaşırtıcı bir yanıtla karşılaştı. OpenAI’nin sohbet robotu kullanıcıya ırkçı hakarette bulunarak ağır küfürler yönlendirdi.

    ChatGPT Türk kullanıcıya ırkçılık ve küfür skandalı

    Başlangıçta pek çok internet kullanıcısı bu olayın basit bir hile olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını düşündü. Fakat sözlük yazarı, olayın doğruluğunu ispatlamak adına ChatGPT’nin sohbet dökümünü paylaştı. Bağlantıya tıklayarak detaylı bir şekilde inceleme şansına sahip olabileceğiniz bu konuşma geçmişi, yaşanan bu skandal olayın herhangi bir şekilde montaj ya da hile olmadığını kanıtladı.

    ChatGPT Türk kullanıcıya ırkçılık ve küfür skandalı

    Bu trajik olayla karşı karşıya kalan internet kullanıcısı, olayı hukuken araştıracağını bildirdi. ChatGPT’nin sahibi olan OpenAI şirketine bu ırkçı ve küfürlü yorumlar sebebiyle dava açacağını ifade eden kullanıcı, buradan elde edeceği tüm geliri ise depremzedelere bağışlayacağını dile getirdi.

    Konuya ilişkin OpenAI şirketine sorularımızı yönlendirdiğimizi, cevap geldiğinde ise haberi güncelleyeceğimizi sizlere hatırlatmak isteriz. Peki ya siz bu skandal olayla alakalı neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz!

    Efrahim Aslan

    1998, İzmir doğumlu. Yazar, çizer, okur... Gündüz teknoloji editörü, gece illüstratör.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz
    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2023 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.