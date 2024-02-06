ChatGPT bir Türk kullanıcıya küfür ve ırkçılıkla saldırdı

OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet robotu ChatGPT çarpıcı bir skandal olayla gündeme geldi. ChatGPT bir Türk kullanıcıya küfür ve ırkçılık ifadelerinin yer aldığı cümleler kullandı. Nefret suçu skandalıyla gündeme gelen yazılım, sosyal medyada büyük bir tepki topladı.

Bir Ekşi Sözlük kullanıcısı, “chatgpt’nin anneme ve türklüğe küfür etmesi” başlığında ChatGPT’nin nefret suçu işlemesi ile ilgili karşılaştığı skandal olayı gün yüzüne çıkardı. Yaşadığı olayı kullanıcılarla paylaşan sözlük yazarı, olayı adli kurumlara taşıyacaklarını bildirdi.

Yapay zekadan nefret söylemi

“mmcevik07” adlı sözlük kullanıcısı, ChatGPT’nin kodlama yeteneklerini test etmek için ona çeşitli sorular yönlendirdi. Bir süre çeşitli kodlarla yanıtlarına cevap alan kullanıcı, sonunda ise ChatGPT’den şaşırtıcı bir yanıtla karşılaştı. OpenAI’nin sohbet robotu kullanıcıya ırkçı hakarette bulunarak ağır küfürler yönlendirdi.

Başlangıçta pek çok internet kullanıcısı bu olayın basit bir hile olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını düşündü. Fakat sözlük yazarı, olayın doğruluğunu ispatlamak adına ChatGPT’nin sohbet dökümünü paylaştı. Bağlantıya tıklayarak detaylı bir şekilde inceleme şansına sahip olabileceğiniz bu konuşma geçmişi, yaşanan bu skandal olayın herhangi bir şekilde montaj ya da hile olmadığını kanıtladı.

Bu trajik olayla karşı karşıya kalan internet kullanıcısı, olayı hukuken araştıracağını bildirdi. ChatGPT’nin sahibi olan OpenAI şirketine bu ırkçı ve küfürlü yorumlar sebebiyle dava açacağını ifade eden kullanıcı, buradan elde edeceği tüm geliri ise depremzedelere bağışlayacağını dile getirdi.

Konuya ilişkin OpenAI şirketine sorularımızı yönlendirdiğimizi, cevap geldiğinde ise haberi güncelleyeceğimizi sizlere hatırlatmak isteriz. Peki ya siz bu skandal olayla alakalı neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz!