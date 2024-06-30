ChatGPT-4o destekli ilk akıllı gözlük Solos AirGo Vision piyasaya çıktı

Ray-Ban Meta Smart Glasses rakibi yeni akıllı gözlük modeli piyasaya sürüldü. Solos imzası taşıyan AirGo Vision modeli OpenAI tarafından geliştirilen en güncel yapay zeka dil modeli ChatGPT-4o desteğiyle geliyor. GPT-4o’ya sahip ilk akıllı gözlük olarak da lanse edilen ürün şimdiden büyük bir ilgi toplamayı başardı.

Solos’un yeni akıllı gözlüğü Ray-Ban ve Meta ortaklığında geliştirilen ürüne göre daha avantajlı bir fiyat sunarken, işlevsel olarak ise rakibinden daha fazlasını vaat ediyor. Bünyesinde bulunan özel kamerası ile akıllı telefonlara benzer şekilde gelişmiş görsel arama yapabileceğiniz ürün, tasarım anlamında ise son derece basit bir görünüm sunuyor. İlk bakışta cihazın “akıllı gözlük” olduğunu anlamak pek mümkün olmuyor. Bunun bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı olduğu ise elbette tüketiciden tüketiciye değişiklik gösteriyor.

Solos AirGo Vision özellikleri

Yapay zeka destekli akıllı gözlük modeli ChatGPT entegrasyonu sayesinde hoparlör ve mikrofonlardan tam verim almanıza yardımcı oluyor. Cihazda yer alan kamera ile birlikte gördüğünüz her şeyi yapay zekaya tanımlatmanız mümkün oluyor.

Entegre kamerayla basit bir sesli komut üzerinden fotoğraf çekmeniz mümkün olurken, aynı zamanda gördüğünüz bir nesneyle ilgili çeşitli sorular sorup yanıt almanıza imkan tanınıyor. Örneğin gördüğünüz bir çiçeğin türünü, gitmek istediğiniz bir restoranın yol tarifini ya da gördüğünüz bir ürünün teknik detaylarını kolaylıkla öğrenebiliyorsunuz.

Modüler bir tasarıma sahip olan Solos AirGo Vision kullanıcıların oldukça pratik bir şekilde yan çubukları değiştirmelerine imkan sağlıyor. Bilindiği üzere Ray-Ban ve Meta ortaklığında geliştirilen akıllı gözlük kamera merceğini çerçevenin köşesinde taşıyordu. Fakat Solos’un gözlüğü rakibinden farklı bir şekilde kamerayı sol köşeye yerleştiriyor.

Kullanıcı dostu bir deneyim sunan yeni akıllı gözlük modeli sesli bildirimler ile kullanıcıları bilgilendiriyor. Fakat kullanıcıların gürültülü mekanlarda olduğu ve bildirim sesini duyamayacağı durumlarda entegre bir bildirim LED ışığı sunuluyor. Bu sayede kullanıcılar bildirimleri kaçırmadan cihazdan en verimli şekilde yararlanabiliyor.

Solos AirGo Vision fiyatı

ChatGPT-4o destekli akıllı gözlük Solos AirGo Vision’ın fiyatı belli oldu. 249 dolar karşılığında tüketicilere sunulacak olan ürün Temmuz ayında global olarak raflarda boy göstermeye başlayacak. Ray-Ban Meta akıllı gözlüklerin 299 dolardan başlayan fiyatlarla satıldığı düşünülürse, yeni ürün avantajlı fiyatı ve yapay zeka odaklı güçlü özellikleri ile öne çıkacak.