JBL hoparlöre sahip Lenovo Tab Plus tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Lenovo’nun yeni tableti resmen duyuruldu. Fiyatına göre etkileyici bir performansa kapı aralayan Lenovo Tab Plus tanıtıldı. Şimdiye kadar hakkında çeşitli sızıntılar ortaya çıkan üretkenlik ve eğlence odaklı tablet modeli henüz ilk günden büyük bir ilgi görmeyi başardı.

Türkiye’de de satışa çıkacağı tahmin edilen yeni Lenovo tableti yüksek çözünürlük kalitesine sahip ekranıyla konforlu bir deneyim yaratıyor. Geniş pil ömrüyle öne çıkan cihaz, uzun saatler boyunca sorunsuz bir multimedya performansı sağlıyor.

Sekiz hoparlörlü tablet modeli piyasaya sunuldu

Lenovo’nun yeni tableti olağanüstü hoparlör setiyle adından sıkça söz ettirmeye aday görünüyor. Heyecan uyandırıcı bir ses deneyimi ortaya koyan modelde JBL imzalı 26W güce sahip sekiz hoparlöre yer veriliyor. Bu hoparlörler tiz için ayrılan dört tweeter ve bas için dört woofer olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan cihazın Hi-Fi kalitesinde Dolby Atmos desteği sunduğunu da belirtmekte yarar var.

11,5 inç IPS LCD ekranla karşımıza çıkan Lenovo Tab Plus modeli 2K çözünürlük kalitesi sunuyor. 90 Hz’lik ideal bir yenileme hızıyla gelen cihazda 400 nit tepe parlaklık oranı sağlanıyor. Kılıf ve kablosuz klavyeyle birlikte gelen tablet aynı zamanda dijital çizim yapmak ve pratik şekilde not almak isteyenler için Tab Pen Plus kalemini de destekliyor.

MediaTek tarafından geliştirilen Helio G99 yonga setiyle donatılan tablet modeli 8 GB LPDDR4X RAM kapasitesi ve 256 GB’a kadar dahili depolama alanıyla eşleştiriliyor. Daha fazla depolamaya ihtiyaç duyan kullanıcılar için ise 1 TB’a kadar genişletilebilir microSD kart desteği sağlanıyor.

Lenovo Tab Plus modeli 8.600 mAh’lik devasa bir pil kapasitesi sunuyor. 45 watt hızlı şarj desteği taşıyan model, yaklaşık 1.5 saat içinde tam şarj dolumu sağlamayı vadediyor. Cihazın ön ve arka kısımlarında birer adet 8 MP’lik kameralar bulunuyor. Son olarak cihaz Android 14 işletim sistemini temel alan ZUI 16 arayüzüyle çalışıyor ve ürünün Android 16’ya kadar iki büyük güncelleme daha alacağı ifade ediliyor.

Lenovo Tab Plus teknik özellikleri

Boyutlar: 174,2 x 268,3 x 7,8 mm

174,2 x 268,3 x 7,8 mm Ağırlık: 650 gram

650 gram Ekran: 2K çözünürlüklü 11,5 inç ekran, 400 nit parlaklık ve 90 Hz yenileme hızı

2K çözünürlüklü 11,5 inç ekran, 400 nit parlaklık ve 90 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 GPU: ARM Mali-G57 MC2 GPU

ARM Mali-G57 MC2 GPU RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB depolama

128 GB ve 256 GB depolama Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 8 MP arka kamera

8 MP arka kamera Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 ve USB-C bağlantısı

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 ve USB-C bağlantısı Batarya kapasitesi: 45 watt hızlı şarjlı 8.600 mAh pil

45 watt hızlı şarjlı 8.600 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı ZUI 16 kullanıcı arayüzü

Lenovo Tab Plus fiyatı

Lenovo’nun yeni tableti Avrupa pazarında satışa sunuluyor. Cihazın 128 GB’lık sürümü 299 Euro karşılığında satılıyor. 256 GB depolamaya sahip versiyon ise 309 Euro‘dan alıcılara hitap ediyor. Cihazın Türkiye’de ne zaman satışa sunulacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.