JBL retro tasarımlı ve LED ışıklı yeni hoparlörlerini piyasaya çıkardı

JBL etkileyici tasarımlara ve gelişmiş özelliklere sahip yeni hoparlör modellerini karşımıza çıkardı.

Yeni PartyBox modellerini sunan şirket, ayrıca retro tasarımlı JBL Authentics'i de duyurdu.

Bunların yanı sıra saatli bir radyo hizmeti gören JBL Horizon 3 de tanıtıldı.

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı Consumer Electronics Show heyecan verici sunumlara ev sahipliği yapıyor. CES 2025 için saatler kala birçok marka etkinlikte sergileyeceği ürünleri karşımıza çıkarmaya başladı. Samsung akıllı TV’ler için yeni Vision AI yapay özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplarken, fuarda sahne alan markalardan bir tanesi de JBL oldu.

JBL, CES 2025’te ürün portföyünü neredeyse baştan aşağı yeniledi. Şirket birçok farklı ürün serisi için yeni modellerini tanıttı. LED ışıklara, retro tasarıma ve etkileyici bir ses deneyimine sahip olan modeller, göz alıcı görünümleri ve gelişmiş özellikleriyle adından söz ettirmeye aday görünüyor. İşte detaylar…

JBL PartyBox

Yeni JBL PartyBox modeli su sıçramalarına karşı IPX4 sertifikası, daha iyi müzik için AI Sound Boost, Bluetooth 5.4, Auracast ve özelleştirilebilir RGB ışıklarıyla JBL uygulama desteğine sahip. 15 saate kadar pil ömrünü destekleyen yeni modeller şu fiyat etiketleriyle alıcılara hitap edecek:

PartyBox Encore Essential 2 100W: 299 dolar (yaklaşık 10 bin 500 TL)

299 dolar (yaklaşık 10 bin 500 TL) 100W PartyBox Encore 2: 399 ABD Doları (yaklaşık 14 bin TL)

399 ABD Doları (yaklaşık 14 bin TL) PartyBox 520 400W: 799 ABD Doları (yaklaşık 28 bin TL)

JBL Authentics

Göz alıcı bir tasarımla dikkat çeken JBL Authentics, altın veya siyah renklerde retro bir görünüm sunuyor. Cihaz birden fazla entegre hoparlörle 360 ​​derece ses destekliyor. 5,25″ woofer ve 6,5″ pasif radyatörlü bir tweeter, WiFi, Bluetooth ve hatta Ethernet desteği sağlanıyor.

JBL Authentics modeli Google Assistant, Amazon Alexa, JBL One uygulaması, özel ekolayzır ve aralarından seçim yapabileceğiniz iki sürüm sunuyor. 349,95 dolarlık (yaklaşık 12 bin TL) Authentics 200 ve 449,99 dolar (yaklaşık 16 bin TL) fiyat etine sahip Authentics 300 tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

JBL Horizon 3

JBL tarafından duyurulan yeni Horizon 3 modeli uyumanıza yardımcı olacak sesler çalan, birden fazla alarm ayarlamanıza olanak tanıyan ve özelleştirilebilir bir ekolayzere sahip bir saatli radyo olarak hizmet veriyor. Ekran, sirkadiyen ritmi düzenlemeye yardımcı olmak için gün doğumunu simüle eden akıllı aydınlatmaya ev sahipliği yapıyor.

Ses sisteminde, basları güçlendirmek için pasif radyatörlü iki adet 1,5 inç tam aralıklı dönüştürücü bulunuyor. Cihazın resmi satış fiyatı 139,99 dolar (yaklaşık 5 bin TL) olarak listeleniyor.

HARMAN Tüketici Ses Sistemleri Başkanı Carsten Olesen ürünle ilgili şu ifadeleri kullanıyor: